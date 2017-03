Aprueban lista de candidatos idóneos para elegir al fiscal anticorrupción Excélsior

El dictamen deja la tarea a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elegir al más apto de los 23, y posteriormente presentar su dictamen al Pleno del Senado para su votación. "Lo importante es que no se cuestionó el fondo, que de los 32 –después de las declinaciones que hubo- se autorizaran los 23 dictámenes de idoneidad, porque a decir verdad lo que la ley nos permite es determinar la idoneidad con base en el cumplimiento de los requisitos, y todos la acreditaron”, dijo el senador Héctor Yunes, presidente de la Comisión de Anticorrupción.

Antes de la votación en comisiones, los senadores criticaron la lista que recibieron del comité de acompañamiento ciudadano, donde eligen a solo 4 candidatos, pues, aunque su opinión no es vinculatoria, apuntaron que la metodología que ocuparon no fue clara. "Es lo que nos están diciendo, de estos cuatro es donde tiene que salir el fiscal. Entonces, sí siento yo como que nos maniatan un poco ante una situación que no nos queda clara, qué método utilizaron en lo concreto para decir la metodología –enunciada pero no la vemos- y sobre todo el resultado de su calificación de cada una de las calificaciones”, ponderó la senadora Angélica de la Peña.

Al respecto, Yunes Landa rechazó que el dictamen del Comité de Acompañamiento ate de manos a los senadores. "Es su posición, es su opinión, mencionaron a cuatro de los mejores, pero no significa que sean los únicos. Hay muchos que podríamos hacer una lista mucho más amplia que la de cuatro, pero es la decisión de ellos y yo la respeto”, dijo Yunes.

La Ley obliga a que antes del 9 de abril próximo sea nombrado el primer fiscal anticorrupción, previo a la instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.



