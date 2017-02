Apuesta Tello al diálogo con las mineras Karla Padilla

“Vamos trabajando bien con los grupos mineros, me estoy sentado con ellos a dialogar. Hay un proceso legal que se puede llevar tiempo, apenas están pidiendo que se complementen los recursos, pero es un tema que hay que verlo en el ámbito positivo”, dijo Tello Cristerna.



Comentó que respetar el derecho legítimo que tienen estas empresas para interponer recursos legales, con las cuales tiene intención de negociar.



“No tenemos que estar peleando o mediatizando el tema porque yo sí les reconozco lo que implican para Zacatecas”, refiriendo con ello que al menos la tercera parte del Producto Interno Bruto del estado se genera gracias a la actividad minera, por lo que dijo que solo se les pide reciprocidad ante las bondades que les ofrece la entidad. “No se está negociando un impuesto, sino buscando soluciones para que a ellos no les perjudique”, y agregó que el principal fin es que no se pierdan tanto fuentes de empleo como inversiones importantes.



En ese sentido aseguró que los acercamientos con Carlos Pavón, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, han logrado contener la incertidumbre con los agremiados luego de diversas manifestaciones en contra del impuesto.



Puntualizó así que el decreto gubernativo publicado y que obliga a las empresas a acreditar ante la Secretaría de Finanzas un importe equivalente a la afectación que pudiese darse con el impuesto ecológico a las utilidades de los trabajadores “las mineras seguirán invirtiendo y generando derrama”.



Aunque no ha sido presentado en la Legislatura local, con el 10% del impuesto que el gobierno estatal dejará de recibir, Tello Cristerna aseveró que ningún trabajador se verá perjudicado, siendo que la entrega de las utilidades se dará a principios de 2018 por lo que queda tiempo suficiente para definir la situación.



