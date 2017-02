Apuesta Tello por la prevención del delito Alejandro Castañeda

El mandatario comentó en entrevista para Imagen que ya se ha reunido con religiosos, la academia y empresarios para invitarlos a formar parte del Plan de Prevención del Delito. “La prevención del delito, aunque no nos va a dar una respuesta inmediata, si la veo como una solución a la problemática de estado y del país contra la delincuencia”, puntualizó.

Apuntó que durante la reunión los empresarios le manifestaron su incertidumbre sobre la inseguridad que se vive en el estado y afirmó que no dejara que vuelvan los tiempos en los que se les extorsionaba. “No queremos que Zacatecas se manche de sangre y hable con ellos (empresarios) sobre como resarcir el tejido social e intervenir las colonias más conflictivas del estado en donde más necesidades tienen y generar condiciones para que nuestros jóvenes se ocupen de manera positiva”, declaró.

Afirmó que se ha combatido al crimen haciendo detenciones, y reconoció que ha existido un vacío de información en el tema de las detenciones que se han realizado, por lo que en próximas fechas estas se harán públicas al igual que las sentencias dictadas a secuestradores. “Esto lo tiene que conocer la gente, y no solo por morbo, sino para desincentivar a la delincuencia y quienes delinquen sepan que hay consecuencias y repercusiones, y lo que nos hace falta es hacerlo público”, sentenció. Sobre la posibilidad de un mando policiaco único en Zacatecas comentó que es un teman que está en la agenda nacional, afirmó estar a favor por la vulnerabilidad de las corporaciones locales y mencionó a la Metropol como un caso de éxito”. “Que mejor que un mando único bien orquestado, pero hay que esperar a que se legisle al respecto, y desde luego que estoy a favor”.



