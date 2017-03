Aracely Arámbula y Michelle Vieth... ¡De pronto flash!

Las actrices mexicanas se doraron la piel y, de paso, ofrecieron un espontáneo show para las admiradas miradas masculinas y las envidias de las féminas, con unas esculturales y juveniles anatomías que nadie creería que fueran ya de unas madres con dos niños cada una.

Las imágenes de la ex de Luis Miguel y al otrora pareja del actor Héctor Soberón, respectivamente, se publicaron en las cuentas de Instagram de las protagonistas de innumerables telenovelas.



En las redes sociales tanto Aracely (con más de 25 mil Me Gusta) como Michelle (con más de mil 800) siguen sumando "likes" y comentarios de su fiel legión de seguidores.



michelle vieth

flash

actrices