Árbitros se pronuncian; reunión de alto nivel

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Liga MX y dueños de equipos tienen planeada una reunión para hoy en la que buscarán destrabar el conflicto con los árbitros del futbol mexicano, intentando que se puedan reanudar en breve las actividades.



Los árbitros se reunieron ayer en dos ocasiones. Por la mañana fue en un hotel al sur de la Ciudad de México, y por la tarde en las oficinas de su asociación que se ubican en la delegación Coyoacán de la capital del país.



Al salir, los nazarenos evitaron dar declaraciones y minutos después se pronunciaron, por primera vez desde que inició el conflicto el viernes por la noche, de manera oficial.



A través de su cuenta de Twitter (@amarbitros), dijeron que su única inconformidad radica en las sanciones que dictó la Comisión Disciplinaria el viernes por la noche en contra de los jugadores de América y Toluca.



En relación a los hechos acontecidos en los partidos de cuartos de final de la Copa MX, donde nuestros compañeros Miguel Ángel Flores y Fernando Hernández fueron agredidos, hacemos las siguientes precisiones:”.



La AMA Árbitros Profesionales informa que la única circunstancia por la cual no se arbitraron los juegos de la jornada 10 es debido a que la sanción impuesta a los jugadores Pablo Aguilar, del club América, y Enrique Triverio, del club Toluca, no fue aplicada con base al reglamento de sanciones ni de acuerdo al reglamento arbitral”.



Los árbitros mexicanos, que en las últimas horas recibieron el respaldo de sus pares de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, dijeron que el presidente de la Comisión de Arbitraje, Héctor González Iñárritu, fue informado de la situación antes de que estallara el conflicto para que buscara alternativas.



