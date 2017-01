Arcade Fire lanza nuevo sencillo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: “Nunca ha sido más importante que estemos unidos y nos cuidemos los unos a los otros”. (Cortesía)



En la canción aparece la participación del cantante Mavis Staples, y se dio a conocer por medio de la plataforma TIDAL.



La melodía hace referencia a la llegada a la presidencia, Donald Trump, y no es de extrañarse, pues Arcade Fire se ha caracterizado por ser una banda portadora de voces de múltiples sectores.



No es el primer grupo contestatario hacia Trump, ya que Gorillaz también reveló su sencillo Hallelujah Money, en colaboración con el cantante y compositor británico, Benjamin Clementine, después de 6 años sin nueva música.



Todo lo generado por este nuevo single será donado a ACLU Nationwide, una organización que defiende las garantías individuales redactadas en la constitución de los ciudadanos americanos.





redaccion@imagenzac.com.mx La agrupación canadiense, Arcade Fire, sacó a la luz su nuevo tema I Give You Power, que será parte de su próximo álbum, que muy probablemente sea lanzado este año, según algunas revistas importantes de música.En la canción aparece la participación del cantante Mavis Staples, y se dio a conocer por medio de la plataforma TIDAL.La melodía hace referencia a la llegada a la presidencia, Donald Trump, y no es de extrañarse, pues Arcade Fire se ha caracterizado por ser una banda portadora de voces de múltiples sectores.No es el primer grupo contestatario hacia Trump, ya que Gorillaz también reveló su sencillo Hallelujah Money, en colaboración con el cantante y compositor británico, Benjamin Clementine, después de 6 años sin nueva música.Todo lo generado por este nuevo single será donado a ACLU Nationwide, una organización que defiende las garantías individuales redactadas en la constitución de los ciudadanos americanos. Agregar a favoritos arcade fire

música

banda

rock