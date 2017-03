​Arena Rosa, productos cosméticos del semidesierto zacatecano

Doña Estela asistió a la capacitación junto a un grupo de 38 mujeres, ahí aprendieron a elaborar champú y pomada, productos que destinaron para uso en sus hogares.



Con el paso del tiempo, el grupo que se redujo a siete mujeres, vio la posibilidad de comercializar estos productos y de ampliar su oferta con cremas, gel, jabones, talco y aceites antiestrés.



En 2013, el grupo logró constituirse legalmente como organización social con el nombre de Arena Rosa Productos Naturistas del Desierto, S.C. de R.L, convirtiéndose en una cooperativa que aprovecha los recursos forestales no maderables para elaborar productos de uso cosmético.



Actualmente elaboran y comercializan champú de extractos de sangre de grado (Croton lechleri) y romero, crema de caléndula (Calendula officinalis), vitamina E y colágeno, talco de gobernadora (Larrea tridentata), jabones de miel, árnica y sábila, gel de menta y aceite antiestrés hecho con melisa (Melissa officinalis), pepita de uva y almendras dulces.

"Nos dividimos las actividades, algunas salimos muy temprano a recolectar las plantas y en la tarde nos juntamos todas a trabajar, hay quien hace las infusiones, alguien las etiquetas y otra la limpieza, todas trabajamos en algo, por día podemos producir 50 champús y 40 cremas, depende de lo que nos haga falta y lo que más se nos venda", platicó Estela.

El gerente estatal de la Conafor, Luis Gerardo Reyes Rodríguez, destacó que Arena Rosa es hoy una sociedad que comercializa sus productos no sólo en la región del semidesierto, los llevan a la capital del estado y a otras entidades como Coahuila y Nuevo León, incluso han enviado productos con familiares al país vecino, Estados Unidos.



Agregó que entre 2013 y 2014, la Conafor apoyó a la organización para la elaboración de su Plan Estratégico de Mediano Plazo, el cual contiene los proyectos a realizar en cinco años. Además, se les autorizó un monto de 500 mil pesos para la compra de equipo para su taller, capacitación, diseño de imagen corporativa, asistencia a la Expo Forestal 2014 y para un viaje de intercambio de experiencias en Mazunte, Oaxaca.





redaccion@imagenzac.com.mx CONCEPCIÓN DEL ORO.- En agosto del 2009, Estela Balderas Belmares, originaria de la comunidad Los Encinos, municipio de Concepción del oro, recibió una invitación a un taller para la elaboración de productos naturistas hechos a base de gobernadora (Larrea tridentata) y otras plantas y arbustos de la región.

