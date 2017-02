Argentina, campeón vigente de la Copa Davis, es eliminado en primera ronda AP

El flamante monarca de la Copa Davis quedó eliminado el lunes en primera ronda del Grupo Mundial cuando Italia le ganó la serie 3-2 con la victoria de Fabio Fognini por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 sobre Guido Pella —partido que un día antes fue postergado por falta de luz natural después que el partido anterior fue suspendido dos veces por lluvia.



Argentina perdía 2-0 la serie pero la emparejó hasta que Fognini le cortó las alas con su triunfo en cancha de superficie de polvo de ladrillo instalada en el Parque Sarmiento.



"Obviamente que estoy contento. Puse todo lo que pude, jugué muy mal al principio y Guido lo hizo muy bien", destacó Fognini. " Esperé hasta el final encontrar el juego y al final llegó la alegría".



Los albicelestes venían de atrapar la Davis por primera vez en su historia, tras romper el maleficio de cuatro finales perdidas, al vencer 3-2 a Croacia en Zagreb el pasado 27 de noviembre.



Pella se llevó los dos primeros sets pero no pudo sostener su victoria parcial.



Con el descalabro, Argentina deberá disputar en septiembre el repechaje contra un rival aún no definido para mantenerse en el Grupo Mundial, mientras que Italia avanzó a cuartos de final para medirse con Bélgica, verdugo de Alemania.



Italia tuvo el viernes un arranque demoledor con las victorias de Paolo Lorenzi sobre Pella y de Andreas Seppi con Carlos Berlocq. Argentina descontó un día después con el triunfo en dobles de Leonardo Mayer-Berlocq sobre Simone Bolelli-Fognini.



Argentina encaró la serie con ausencias de peso como las de su número uno Juan Martín del Potro y su escudero Federico Delbonis, ambos baluartes el hito en Zagreb. Del Potro prefirió darle prioridad al circuito de la ATP y Delbonis adujo problemas físicos.



Horacio Zeballos se lesionó en los días previos y lo mismo sucedió con Diego Schwartzman, cuya molestia en un plantar recrudeció el sábado.



Argentina se alzó con la Davis de 2016 tras una brillante carrera que incluyó victorias en Europa sobre Polonia, Italia, Gran Bretaña y Croacia.



Italia ganó su único título en 1976, cuando venció a Chile como visitante, además de haber sido finalista en seis ocasiones.



Sobre cuatro duelos entre ambos países, Italia igualó la serie 2-2. Argentina venció 1983 (Roma) y 2016 (Pesaro), mientras Italia se apuntó la victoria en 2014 en Mar del Plata, además de este flamante logro.



