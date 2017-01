Argentina sin Del Potro ni Delbonis ante Italia en duelo de Copa Davis AP

Juan Martín Del Potro ni con Federico Delbonis, ambos determinantes en la conquista de la última edición de la Copa Davis, para la serie de local ante Italia del 3 al 5 de febrero.



El capitán Daniel Orsanic anunció el lunes que Diego Schwartzman, 54 del escalafón mundial, Horacio Zeballos (68), Guido Pella (81) y Leonardo Mayer (146) jugarán por la primera ronda del Grupo Mundial.



"La final de la Copa Davis es muy al final de año, y es muy poco tiempo el que queda para descansar y prepararse", dijo Orsanic para justificar la ausencia de los dos mejores tenistas argentinos del momento, quienes adujeron cansancio físico y mental para bajarse de la serie ante Italia. "Es muy entendible el agotamiento que sintieron y el cansancio que manifestaron".



Sin Del Potro ni Delbonis, son Mayer y Pella los únicos sobrevivientes del equipo que ganó la histórica final a Croacia en Zagreb a fines de noviembre.



Orsanic sorprendió con la convocatoria de Zeballos, que jugó por última vez el certamen en 2014. Schwartzman, por su parte, estuvo en tres series de la edición 2015.



Argentina recibirá a Italia en superficie de arcilla en un estadio construido especialmente para este compromiso en el Parque Sarmiento de Buenos Aires.



El ganador de la serie jugará en los cuartos de final ante Alemania o Bélgica en abril, mientras que el perdedor peleará en septiembre para no descender al Grupo I de la competencia.



