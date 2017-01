Argentino Sambueza, presentado con Toluca AP

Sambueza, de 33 años, jugó los últimos ocho torneos con las Águilas, donde logró dos campeonatos de liga y dos más de la Liga de Campeones de la CONCACAF.



El mediocampista firmó un contrato por tres años, pero no se dieron a conocer cifras económicas.



"Viví cosas importantes en América y con los títulos que he ganado creo que me he ganado un respeto, pero hoy me toca defender esta camiseta y lo haré a muerte como debe ser", dijo Sambueza en rueda de prensa. "El 'chip' hay que cambiarlo rápido, tengo la oportunidad de seguir consiguiendo cosas importantes en un equipo ganador y la idea es seguir por el mismo camino".



Toluca no tiene la misma popularidad de equipos como Pumas, Cruz Azul, Chivas o América, pero con sus 10 títulos es el tercer club más laureado del país.



"Dije que me hubiera gustado irme de otra forma de América porque quería salir campeón, pero no salí enojado, me fui bien y ahora estoy contento con este nuevo reto y tratando de conseguir grandes cosas", agregó Sambueza. "Aquí hay 10 campeonatos y ojalá Dios quiera podamos conseguir la copa número 11, lucharemos por conseguirla".



El undécimo campeonato tendría un sabor más especial para Toluca en el Clausura 2017, pues durante el certamen, el club cumplirá 100 años desde su fundación.



"Soy un privilegiado por tener la oportunidad de jugar otro centenario con un club dentro de los tres más ganadores del fútbol mexicano. La idea es prepararme de la mejor manera para aportar lo que uno sabe con la experiencia que he tomado en otros clubes en torneos locales e internacionales", dijo Sambueza, quien con América también festejó un centenario el torneo pasado.



El argentino se perderá la primera fecha porque fue suspendido al llevarse la tarjeta roja en la final del Apertura, que América perdió por penales ante Tigres.



Sambueza debutó en 2003 con el River Plate de su país y cuatro años más tarde llegó a México para enrolarse con Pumas. Toluca será su cuarto equipo en el suelo azteca.



