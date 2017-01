Aristóteles Sandoval convoca a gobernadores a rechazar el muro Excélsior

El gobernador de Jalisco destacó que lo primero es defender la dignidad de los mexicanos y formar un frente común de respaldo al presidente Enrique Peña Nieto En un momento más hablaré con Graco (Ramírez), el presidente de CONAGO, para que todos los gobernadores hagamos un frente común respaldando al presidente de República, manifestar nuestro rechazo a la construcción de este muro", indicó Sandoval en el arranque del programa Jalisco Produce-Jalisco Consume.



Y sobre todo soportar con argumentos por qué no debe de ser una razón para dividir, sino hoy defender primero la dignidad de los mexicanos, del propio país y segundo, de los líderes locales. Tenemos que estar respaldando una política internacional de defensa en favor de nuestra gente”, añadió.

En el arranque de este programa en beneficio de las familias jaliscienses, el mandatario estatal destacó que, ante las amenazas que sufre el país con acciones del Gobierno de Estados Unidos, México ya no debe de depender de esta nación pues es indispensable seguir adelante, buscar alternativas que superen los problemas “y hay que empezar con hechos y con acciones” como las políticas en apoyo a los migrantes que ha propuesto esta administración.



Al término del evento, Aristóteles Sandoval y José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), recorrieron las mesas de venta que, dentro de la Caravana Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar, ofertarán sus productos a precios bajos y de manera directa de los productores, sin intermediarios.



Con este programa, explicó el Gobernador de Jalisco, obtendrán ganancias los productores locales y a la vez, las familias ahorrarán, ya que, por ejemplo, en supermercados de firmas extranjeras el precio del huevo ronda en 40 pesos el kilo y con la oferta itinerante lo podrán adquirir en sólo 16 pesos.



Calzada Rovirosa, destacó que Jalisco ha sido el primer estado de la República Mexicana en emprender esta iniciativa, a través del Gobernador, con estas características en favor de la economía familiar: “no con discursos sino con soluciones. Me parece que Jalisco, su Gobernador y su esposa se ponen hoy no solamente en lo alto, se ponen de moda porque este programa sí les va a ayudar a todas las familias de las que están aquí presentes”.



GARANTIZARÁN LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE COMUNICADORES: ARISTÓTELES



La libertad de expresión debe ser una causa conjunta y por ello Jalisco se suma a la defensa de los comunicadores que ven coartado el pleno ejercicio de su profesión ante los lineamientos que dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



“Eso debe de estar garante y por supuesto en que Jalisco estaremos pendientes para que nuestros legisladores, para que nuestra gente que tiene voz en el propio Congreso aclare el mecanismo para que haya mucha claridad y transparencia y sobre todo garantía a los medios de comunicación de todo el país”, manifestó en entrevista al finalizar el evento.



“En Jalisco así lo he advertido, así nosotros hemos sido ejemplo, inclusive, de tolerancia, de respeto y de estar atentos a la crítica de la sociedad que comunica y en ese sentido nosotros nos vamos a marcar por esta vía siendo muy solidarios para efecto de que se discuta, sea claro y transparente”, agregó.



Llamó a esclarecer a la brevedad y discutir este tema a través de los legisladores para garantizar plena libertad a los medios de comunicación.



ASÍ LO DIJO:





Hoy debemos decirlo al presidente Donald Trump, que desde aquí los líderes locales no estamos de acuerdo, si él quiere o intenta levantar el muro voy a convocar a todos los gobernador para respaldar al Presidente y rechazar ese muro porque mucha gente de Estados Unidos, de su pueblo no está de acuerdo tampoco”.



