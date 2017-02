Arranca Comité del SNA sin fondos; no tienen aún sede para sesionar Excélsior

Luego de tomar su nombramiento en las oficinas del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), los integrantes del CPC reconocieron que no tienen, por ahora, un lugar para sesionar y será su presidenta, Jacqueline Peschard, quien acuda a la Secretaría de Hacienda y vea por una asignación de recursos. “Donde podamos sesionar, pero la verdad eso no es lo que más nos preocupa, nos preocupan las tareas, tanto inmediatas como de mediano plazo, a un año, cuando menos para mí. Y las tareas fundamentales son que podamos estructurar un adecuado secretariado ejecutivo, donde podamos hacer todas las funciones que tenemos encomendadas por ley”, manifestó.

En ese sentido, Peschard Mariscal planteó crear métodos para la medición de la corrupción, que al día de hoy “adopta distintas caras”. “Si nosotros pensamos en el gobierno de Javier Duarte, en materia de transparencia tenía una buena calificación porque subía todo a la página, pero lo que no sabíamos es que detrás había contratos falsos con entidades fantasmas”, refirió.

Por su parte, Luis Manuel Pérez de Acha señaló que impulsarán la presentación de denuncias directas. “Una responsabilidad muy importante en la red que tendremos que construir con la ciudadanía, será recoger las inquietudes que existen en el país sobre temas concretos y exhortar a las autoridades competentes a que actúen.



Este jueves Jacqueline Peschard, Luis Manuel Pérez de Acha, José Octavio López Presa, Alfonso Hernández Valdez y Mariclaire Acosta Urquidi recibieron las constancias que los acreditan como integrantes del Comité de Participación Ciudadana.



Peña felicita a miembros del CPC



A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó la tarde de ayer a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que este jueves recibieron su nombramiento en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). “Felicito a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del #SNA, que este día recibieron su constancia de nombramiento”.

También escribió: “les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva e importante responsabilidad dentro del Sistema Nacional Anticorrupción #SNA”.



En un siguiente mensaje, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que “Así, hoy México da un paso más en su evolución institucional a favor de la integridad, la rendición de cuentas y el Estado de derecho”.



Cabe recordar que el objetivo de dicho Comité es asegurar que las instancias pertenecientes al SNA (Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Tribunal Federal de Justicia Administrativa) cumplan con su obligación institucional.



