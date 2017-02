Arranca el parlamento de las niñas y los niños de México Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Los menores fungirán, momentáneamente, como legisladores al servicio de la nación; la convocatoria fue lanzada por el INE y no tomó en cuenta las calificaciones escolares de los interesados



Los menores laborarán, momentáneamente, como funcionarios al servicio del país.



Más tarde harán uso de la tribuna en el Salón de sesiones en la Cámara de Diputados y será una oportunidad para escuchar a los infantes, así como sus inquietudes y sus propuestas; con esto, los legisladores están obligados a coadyuvar para que sus propuestas se traduzcan en acciones y tengan impacto nacional.



Para el desarrollo del parlamento infantil se aprobaron 4.9 millones de pesos; se tiene previsto que, durante la semana, las niñas y niños legisladores visiten las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), las oficinas de la Secretaríade Educación Pública (SEP), así como diversos museos de la Ciudad de México y una visita a la residencia oficial de Los Pinos.



La clausura será el viernes y participan 300 niños de todo el país, menores que cifran entre 10 y 12 años de edad, que fueron seleccionados a través de una convocatoria que lanzó el INE, en la que no se tomó en cuenta sus calificaciones, sino sus ganas de participar y una exposición.



