Arranca el programa contra el abigeato Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(David Castañeda)



(David Castañeda) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Entregó a la Policía Ministerial 60 uniformes; 30 equipos de cómputo portátiles y de escritorio, así como 15 vehículos de diferentes características y marcas.



“El tema del abigeato nos ocupa y aquí está la primer respuesta”, y detalló que el tema en el estado se llama seguridad: “Si Zacatecas no está seguro no habremos hecho un buen gobierno”.



Agregó que el estado vive una lucha entre grupos delincuenciales que se agreden unos contra otros, lo que aumenta el número de homicidios: “Yo no quiero que Zacatecas se tiña de sangre”, por lo que determinó que el programa más importante de su gobierno es el de Prevención del Delito.



Por la mañana el mandatario estatal hizo un llamado a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres Víctor Rosales, para que se sume a las acciones del programa No te involucres.



El cual incluye que se realicen periódicamente pláticas en diversas instituciones educativas para generar conciencia en los jóvenes acerca de los peligros que existen en las calles y la manera en que pueden prevenirlos.



Vine a gobernar

“Yo no vine a administrar, yo vine a gobernar”, expresó Tello y agregó que aunque sí se está cobrando otro tipo de impuestos, no está buscando afectar a ningún ciudadano: “Hoy estoy yendo sobre las grandes industrias y las empresas que de una u otra manera se llevan las riquezas de este estado”, dijo.



Con el objetivo de que el déficit creado en años pasados se pueda revertir, “es muy fácil administrar pero es difícil gobernar”, por lo que asumirá responsabilidades y costos: “No es fácil jugárnosla con un área natural protegida para que no se cancele el empleo en Zacatecas”.



Asimismo anunció que el estado cierra sus puertas a la contratación de nuevo personal. Destacó que existen cerca de 2 mil 500 plazas laborales en el estado; sin embargo la gente busca un espacio en gobierno: “El gobierno no tiene por qué ser el empleador, tiene que ir reduciendo gastos y costos, así como mejorar sus servicios a la ciudadanía”.



Para el lunes, medidas drásticas

Entre los anuncios expresados en el evento destacó que el próximo lunes se darán a conocer las medidas “drásticas” de austeridad en su gobierno: “Yo espero y empiece a ver en cascada otros órganos, poderes y órdenes” con la misma iniciativa en beneficio de otras bolsas, que se destinarán a la prevención del delito y a personas vulnerables.



También anunció el Programa de Retiro Voluntario destinado a aquellas personas que quieren retirarse pero no cuentan con una liquidación.



Respecto a la reducción salarial del 20% a cerca de 50 directores, secretarios y subsecretarios de su gabinete, señaló que mensualmente el sueldo de él se reducirá 15 mil pesos y aunque dijo “no es un gran monto”, “lo importante es el hecho” y añadió: “Debemos ponernos la camiseta con la gente, debemos de gastar menos en viáticos y en muchas cosas que se pueden ahorrar pero, sobre todo, canalizarlos adecuadamente”.





capital@imagenzac.com.mx El gobernador Alejandro Tello Cristerna encabezó la entrega de patrullas, uniformes y equipo de cómputo a la Policía Ministerial, con el objetivo de “generar un gran programa de prevención del delito, porque tenemos que estar actuando desde la raíz”, en el área de seguridad.Entregó a la Policía Ministerial 60 uniformes; 30 equipos de cómputo portátiles y de escritorio, así como 15 vehículos de diferentes características y marcas.“El tema del abigeato nos ocupa y aquí está la primer respuesta”, y detalló que el tema en el estado se llama seguridad: “Si Zacatecas no está seguro no habremos hecho un buen gobierno”.Agregó que el estado vive una lucha entre grupos delincuenciales que se agreden unos contra otros, lo que aumenta el número de homicidios: “Yo no quiero que Zacatecas se tiña de sangre”, por lo que determinó que el programa más importante de su gobierno es el de Prevención del Delito.Por la mañana el mandatario estatal hizo un llamado a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres Víctor Rosales, para que se sume a las acciones del programa No te involucres.El cual incluye que se realicen periódicamente pláticas en diversas instituciones educativas para generar conciencia en los jóvenes acerca de los peligros que existen en las calles y la manera en que pueden prevenirlos.“Yo no vine a administrar, yo vine a gobernar”, expresó Tello y agregó que aunque sí se está cobrando otro tipo de impuestos, no está buscando afectar a ningún ciudadano: “Hoy estoy yendo sobre las grandes industrias y las empresas que de una u otra manera se llevan las riquezas de este estado”, dijo.Con el objetivo de que el déficit creado en años pasados se pueda revertir, “es muy fácil administrar pero es difícil gobernar”, por lo que asumirá responsabilidades y costos: “No es fácil jugárnosla con un área natural protegida para que no se cancele el empleo en Zacatecas”.Asimismo anunció que el estado cierra sus puertas a la contratación de nuevo personal. Destacó que existen cerca de 2 mil 500 plazas laborales en el estado; sin embargo la gente busca un espacio en gobierno: “El gobierno no tiene por qué ser el empleador, tiene que ir reduciendo gastos y costos, así como mejorar sus servicios a la ciudadanía”.Entre los anuncios expresados en el evento destacó que el próximo lunes se darán a conocer las medidas “drásticas” de austeridad en su gobierno: “Yo espero y empiece a ver en cascada otros órganos, poderes y órdenes” con la misma iniciativa en beneficio de otras bolsas, que se destinarán a la prevención del delito y a personas vulnerables.También anunció el Programa de Retiro Voluntario destinado a aquellas personas que quieren retirarse pero no cuentan con una liquidación.Respecto a la reducción salarial del 20% a cerca de 50 directores, secretarios y subsecretarios de su gabinete, señaló que mensualmente el sueldo de él se reducirá 15 mil pesos y aunque dijo “no es un gran monto”, “lo importante es el hecho” y añadió: “Debemos ponernos la camiseta con la gente, debemos de gastar menos en viáticos y en muchas cosas que se pueden ahorrar pero, sobre todo, canalizarlos adecuadamente”. Agregar a favoritos alejandro tello

abigeato

programa de retiro voluntario

cobro de impuestos

programa de prevención del delito