Arranca la Olimpiada Estatal de Atletismo Yair Villalpando

Olimpiada Estatal dentro de la modalidad de atletismo y en el primer día de acción sobre el Estadio Francisco Villa algunos deportistas lucieron en su máximo esplendor tal es el caso de Iván Rodríguez Sosa que en la modalidad de tiro de jabalina se impuso sin mayor problema al marcar 58 metros y 33 centímetros.



La actividad comenzó desde las 8 de la mañana con diferentes pruebas y a lo largo del día se fueron desarrollando tanto en pista como en campo, evento que estuvo bajo la supervisión de los maestros de educación física de nuestro estado.



De tal forma que en la categoría Sub 21 de tiro con jabalina Fernando Iván Rodríguez Sosa se agenció en primer puesto con una marca de 58 metros y 33 centímetros. Ya en lo que respecta a los mil 500 metros planos Sub 21 el triunfo fue para Miguel Rodríguez Maciel con registro de 4:12:74.



En la modalidad de los 400 metros planos femenil sub el primer puesto lo ocupó Jimena Montañez López con tiempo de 1:01:91.





