Arranca plan piloto en 3 mil escuelas, en agosto

“Sí, nos tardamos, pero el nuevo modelo educativo no será para uno o dos años, será para décadas y en agosto iniciará el plan piloto en las primeras tres mil escuelas”.

“Un modelo que es nacional, que propiciará educación de calidad, que privilegia el lenguaje y las matemáticas por encima de la memorización, deja atrás la forma mecánica de repetir sin entender, y con el sistema ‘aprendiendo a aprender’ el alumno podrá distinguir lo que importa de lo que no; porque más allá de aprender fechas o las tablas de multiplicar, se trata de saber aplicar el conocimiento a la vida cotidiana”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

“Nos tardamos, pero lo primero era recuperar la rectoría del Estado sobre la educación; después fue un largo proceso: 15 foros nacionales, muchísimos estatales. El CIDE nos ayudó a recabar 300 mil opiniones, las sistematizó y de ahí salieron 30 grandes tendencias con 30 grandes recomendaciones”.

“Así llegamos al nuevo modelo educativo que presenta una visión amplia, sostenible y no es para dos años, sino será duradera para varias décadas y va a permitir jerarquizar las políticas públicas. “Es un modelo educativo nacional acorde con los cambios en las tecnologías. Incorpora la educación digital”, manifestó.

Precisó que además de entregar el nuevo modelo educativo va a entregar cronogramas y programas.



Comienzo



Afirmó que “sin la Reforma Educativa no hubiera sido posible el nuevo modelo educativo” y destacó que se llevará en “tres procesos: cambios en los planes de estudio, cambios en los libros de texto y capacitación continua a un millón 200 mil docentes para que conozcan el modelo y la pedagogía”.



Tenemos, dijo, “el portal más grande con dos mil contenidos educativos. Y se complementa con aulas de medios donde sí funcione el internet.”



Aseguró que “quienes ganen las licitaciones van a estar obligados a dar computadoras y el actualizarlas será parte también del nuevo modelo educativo”. “Vamos a empezar con un plan piloto de tres mil escuelas”.

Otro objetivo es que toda la educación pública sea bilingüe, el inglés será básico. Este proceso llevará tiempo, quizá décadas.



Puntualizó que el nuevo modelo va a entrar en funciones en el ciclo 2018-2019.



