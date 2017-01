Arrasan incendios con todo a su paso en Chile AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Todo quedó hecho cenizas. (AP)



Todo quedó convertido en cenizas. (AP) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Las llamas que bajaron por los cerros arrasaron con su ganado y pertenencias en el mayor desastre forestal de la historia de Chile.



"Fuimos a defender esas casas (las de sus vecinos) y cuando llegamos acá el fuego ya estaba. Tratamos de defenderla pero tenía las llamas demasiado grandes y tuvimos que salir", contó a The Associated Press Becerra, de cuya casa de ladrillos y cemento sólo quedaron algunas paredes en pie.



La mujer y sus hermanos trabajan como empaquetadores de fruta pero no saben si sus patrones los recibirán después de faltar más de una semana mientras cuidaban la vivienda y el ganado que le daba de comer al grupo de siete adultos y una beba de dos años y medio.



La situación de los Becerra refleja la de centenares de personas de Pumanque, 215 kilómetros al sur de Santiago, y otras comunas aledañas que perdieron sus fuentes de trabajo por los peores incendios forestales de los que se tenga registro en Chile. La mayoría son pequeños ganaderos y agricultores.



redaccion@imagenzac.com.mx PUMANQUE.- Detrás de los restos calcinados de lo que fuera la casa de Tarcila Becerra los caballos gimen por sus quemaduras, hay corderos con patas quebradas por tratar de huir de las llamas y en el suelo no queda ni una brizna de pasto para alimentar a las pocas gallinas que sobrevivieron.Las llamas que bajaron por los cerros arrasaron con su ganado y pertenencias en el mayor desastre forestal de la historia de Chile."Fuimos a defender esas casas (las de sus vecinos) y cuando llegamos acá el fuego ya estaba. Tratamos de defenderla pero tenía las llamas demasiado grandes y tuvimos que salir", contó a The Associated Press Becerra, de cuya casa de ladrillos y cemento sólo quedaron algunas paredes en pie.La mujer y sus hermanos trabajan como empaquetadores de fruta pero no saben si sus patrones los recibirán después de faltar más de una semana mientras cuidaban la vivienda y el ganado que le daba de comer al grupo de siete adultos y una beba de dos años y medio.La situación de los Becerra refleja la de centenares de personas de Pumanque, 215 kilómetros al sur de Santiago, y otras comunas aledañas que perdieron sus fuentes de trabajo por los peores incendios forestales de los que se tenga registro en Chile. La mayoría son pequeños ganaderos y agricultores. Agregar a favoritos incendios

chile

llams

tragedia