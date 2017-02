Arremeten contra el comité de huelga del SPAUAZ Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Karla Padilla )



En la última etapa del emplazamiento a huelga y a un día de las votaciones, los sindicalizados reclamaron supuestas falsedades y datos parciales emitidos en documentos oficiales del SPAUAZ, mal informando así a los cerca de 3 mil agremiados al sindicato.



El documento referido data del 13 de febrero y en él se incluyen las contestaciones con respecto al pliego petitorio presentado en octubre del 2016 y que fue respondido el pasado 7 de febrero.



Algunos de los conceptos incluidos son la entrega del monto de conciliación del adeudo y convenio con el ISSSTE sobre el RCV-SAR, que se entregaría en un plazo de 15 días, así como el pago de bono de revisión contractual y salarial que se pagaría esta semana.



Sin embargo, fue apenas hasta el día de ayer que la rectoría encabezada por Antonio Guzmán Fernández respondió el oficio enviado por el SPAUAZ.



Ante esto, los asistentes a la asamblea señalaron que no había razón por la cual el SPAUAZ emitiera información falsa sin tener antes una respuesta oficial de la institución, con lo que supusieron un acto de boicot para que los profesores no voten a favor de la huelga.



“El único medio de lucha formal y legal que los sindicalizados tenemos para resolver nuestros problemas es la huelga. Entonces cuando hacemos el emplazamiento planteamos todos los cuestiones que necesitamos arreglar”, dijo uno de los agremiados.



“Si bien nos han pagado algunos adeudos económicos, lo están haciendo con presupuesto del 2017 y ese presupuesto tarde o temprano nos lo van a cobrar y es ahí cuando van a venir los problemas. Eso es más que suficiente para el estallamiento de huelga”.



Consideraron que ir o no a la huelga depende de medidas sencillas como la solidaridad que no se ha logrado con la rectoría, por lo que mientras no se resuelvan problemáticas básicas como la seguridad social y del empleo las acciones del sindicato “están en discurso”.



“Es lamentable que durante todo este tiempo que nos hemos estado reuniendo en el Comité de Huelga se nos haya tratado de manipular y de ver la cara”.



Además los docentes reprocharon que la sede para la última asamblea haya sido el auditorio de la Unidad Académica de Derecho, ya que no tiene la capacidad para recibir a todos los maestros de la máxima casa de estudios del estado.



“Están representándonos a nosotros y es vergonzoso que no se indignen porque les han dicho que emitieron un documento con falsedades que no le permite a la gente tener una posición ante la decisión”.



“Los que tenemos los documentos leímos que la respuesta del rector sobre el convenio por el adeudo para el RCV tendría que ser para dentro de un mes y no en 15 días. ¿De dónde sacan esa información antes de que el rector conteste?”, agregaron.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- En Asamblea General, integrantes del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), se pronunciaron insatisfechos con las gestiones realizadas por el Comité de Huelga liderado por José Crescenciano Sánchez.En la última etapa del emplazamiento a huelga y a un día de las votaciones, los sindicalizados reclamaron supuestas falsedades y datos parciales emitidos en documentos oficiales del SPAUAZ, mal informando así a los cerca de 3 mil agremiados al sindicato.El documento referido data del 13 de febrero y en él se incluyen las contestaciones con respecto al pliego petitorio presentado en octubre del 2016 y que fue respondido el pasado 7 de febrero.Algunos de los conceptos incluidos son la entrega del monto de conciliación del adeudo y convenio con el ISSSTE sobre el RCV-SAR, que se entregaría en un plazo de 15 días, así como el pago de bono de revisión contractual y salarial que se pagaría esta semana.Sin embargo, fue apenas hasta el día de ayer que la rectoría encabezada por Antonio Guzmán Fernández respondió el oficio enviado por el SPAUAZ.Ante esto, los asistentes a la asamblea señalaron que no había razón por la cual el SPAUAZ emitiera información falsa sin tener antes una respuesta oficial de la institución, con lo que supusieron un acto de boicot para que los profesores no voten a favor de la huelga.“El único medio de lucha formal y legal que los sindicalizados tenemos para resolver nuestros problemas es la huelga. Entonces cuando hacemos el emplazamiento planteamos todos los cuestiones que necesitamos arreglar”, dijo uno de los agremiados.“Si bien nos han pagado algunos adeudos económicos, lo están haciendo con presupuesto del 2017 y ese presupuesto tarde o temprano nos lo van a cobrar y es ahí cuando van a venir los problemas. Eso es más que suficiente para el estallamiento de huelga”.Consideraron que ir o no a la huelga depende de medidas sencillas como la solidaridad que no se ha logrado con la rectoría, por lo que mientras no se resuelvan problemáticas básicas como la seguridad social y del empleo las acciones del sindicato “están en discurso”.“Es lamentable que durante todo este tiempo que nos hemos estado reuniendo en el Comité de Huelga se nos haya tratado de manipular y de ver la cara”.Además los docentes reprocharon que la sede para la última asamblea haya sido el auditorio de la Unidad Académica de Derecho, ya que no tiene la capacidad para recibir a todos los maestros de la máxima casa de estudios del estado.“Están representándonos a nosotros y es vergonzoso que no se indignen porque les han dicho que emitieron un documento con falsedades que no le permite a la gente tener una posición ante la decisión”.“Los que tenemos los documentos leímos que la respuesta del rector sobre el convenio por el adeudo para el RCV tendría que ser para dentro de un mes y no en 15 días. ¿De dónde sacan esa información antes de que el rector conteste?”, agregaron. Agregar a favoritos spauaz

uaz

huelga

antonio guzmán fernández