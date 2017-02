Arrestan a decenas de mexicanos en redadas Excélsior

Dirigentes en Los Ángeles aseguran que 60 de unos 100 indocumentados detenidos a lo largo del viernes en el sur de California son mexicanos.



Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (conocida como CHIRLA, por sus siglas en inglés), confirmó que la mayoría de los detenidos son mexicanos.



Los activistas comenzaron a atender llamadas telefónicas de inmigrantes y sus abogados que reportaban redadas en casas y negocios el jueves en el área metropolitana de Los Ángeles. En una de ellas, los agentes tocaron a una puerta en busca de un individuo y acabaron arrestando a otro que está en el país ilegalmente, pero no tiene antecedentes penales, algo que Salas dijo que probablemente no habría pasado antes.



``Esto no fue normal’’, declaró Salas.



“Recibimos denuncias de redadas en las casas y cuando fuimos al centro de detenciones encontramos cinco (vehículos tipo) Van en los que habían llevado a parte de la gente”, dijo Salas.



El viernes no se informaba por qué fueron detenidas las decenas de personas, todos indocumentados.



De acuerdo con la Asociación Nacional de Jornaleros, que transmitió en vivo manifestaciones en respuesta a las redadas, las detenciones las llevaron a cabo agentes uniformados y encubiertos de la oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).



La portavoz regional del ICE para el oeste del país, Virginia Kice, respondió que ese tipo de detenciones se lleva a cabo en todo Estados Unidos de forma rutinaria y descartó que el centenar de arrestos responda a un cambio de estrategia por la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.



Sin embargo durante protestas a lo largo de la noche los manifestantes denunciaban que lo detenidos no habían cometido delitos graves.



El presidente del Senado de California, senador Kevin de León, dijo a Excélsior en declaraciones escritas que “queda claro que la administración Trump no se preocupa por la seguridad pública, sino que se enfocan en arrancar a hombres y mujeres que trabajan duro de sus familias y comunidades”.



De León aseguró que “las deportaciones en masa no nos harán más seguros, simplemente socavarán la economía de nuestro estado”.



Pidió a los inmigrantes que quienes puedan, traten de naturalizarse estadunidenses, y al resto les solicitó que se informen sobre sus derechos en Estados Unidos.



Un reporte que divulgó este viernes el Centro de Investigaciones Pew indica que entre la frontera de California con México y Los Ángeles viven cerca de un millón y medio de indocumentados.



KELLY QUIERE MEJORAR LA RELACIÓN



El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, general John Kelly, destacó, al término de un recorrido de tres días por la frontera, que desea mejorar la relación con las autoridades y “con el gran pueblo de México”.



Dijo que en los últimos días sostuvo conversaciones con el canciller Luis Videgaray y con su homólogo de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como parte de ese propósito de acercamiento.



“Quiero aumentar la relación que ya es buena con oficiales y con el gran pueblo de México, e incluso más al sur, con Centroamérica, Panamá y con Colombia”, dijo el secretario.



Aseguró al término del recorrió por el área que “la protección de nuestra frontera sur comienza 500 millas (unos 750 kilómetros) más al sur”.



Kelly llevó a cabo la visita a Texas, Arizona y California para consultar a oficiales fronterizos sobre el muro que ordenó construir el presidente Donald Trump, destacó en la única conferencia en su recorrido.



El funcionario dijo que el muro a construirse en la frontera será efectivo si cuenta con los oficiales que vigilen la frontera.



Cuestionado acerca de un túnel fronterizo encontrado este mismo viernes en Tijuana cerca de la barda limítrofe, el secretario dijo que las organizaciones criminales recurren a cavar túneles porque tanto la barda como la vigilancia de oficiales resulta eficaz.



El general retirado explicó que con el dinero que los grupos delictivos obtienen del narcotráfico pueden ordenar cavar túneles a mayor profundidad.



Comentó que ese es el tipo de colaboración que desea incrementar con autoridades mexicanas.



En México las autoridades informaron que el túnel, localizado en un estacionamiento, no alcanza a pasar a territorio estadunidense.



El secretario solo aceptó responder alguna presuntas y negó que se lleven a cabo redadas.





EXHORTAN A DIVERSIFICAR RELACIONES COMERCIALES



El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, señaló que ante los embates de Donald Trump, que un día amenaza a México y otro también, es preciso acompañar al presidente Peña Nieto y agilizar la diversificación de las relaciones comerciales de México con otros países del mundo



“Es cotidiana la actitud de amedrentamiento del mandatario estadunidense, sobre todo en lo relativo a cancelar de manera unilateral el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que se deben buscar más opciones de intercambio comercial con otras naciones”, apuntó el legislador perredista.



Dijo que es necesario que actuemos con determinación para ampliar nuestros mercados y no estar apesadumbrados por las insanas pretensiones del Presidente de Estados Unidos en imponer aranceles que impacten negativamente nuestras exportaciones a esa nación.



Señaló también que es de todos los días la actitud amenazante del mandatario estadunidense en lo relativo a cancelar de manera unilateral el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que se debe buscar más opciones de intercambio comercial con otras naciones.



Ojeda Anguiano inauguró el “Encuentro de productores agrícolas México-Taiwán”, que tiene el propósito de establecer lazos comerciales que permitan a México ofrecer nuestros productos a Taiwán, cuando tenemos un comercio bilateral por 6 mil 900 millones de dólares al año, por lo que las posibilidades son amplias para estrechar las relaciónes comerciales entre ambas naciones.



“Su propósito es generar nuevas opciones ante los complicados escenarios económicos derivados de la actitud de Donald Trump”, insistió. Añadió que “Taiwán alcanza un comercio bilateral con México de seis mil 900 millones de dólares al año”.



Finalmente el diputado abundó en que “debemos asumir una postura de apertura en la que prevalezca una reciprocidad real y efectiva”.



