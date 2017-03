Arrestan a hombre que amenazó con bomba cerca de Casa Blanca AP

Sean Patrick Keoughan, de Roanoke, Virginia y de 29 años de edad, bajó del automóvil cuando llegó al puesto de control y sujetaba algo en la mano cuando fue arrestado el sábado, informó la policía.



El reporte dice que cuando era empujado al suelo, exclamó "¡Esta es una prueba!".



Fue arrestado por realizar una amenaza falsa de bomba y por el uso no autorizado de un vehículo.



Poco antes, William Bryant Rawlinson, de 58 años, fue arrestado por tratar de trepar la cerca que rodea la mansión presidencial. Rawlinson es residente de Silver Spring, Maryland.



El presidente no estaba en la mansión cuando ocurrieron los dos incidentes.



