Arrestan al actor Shia LeBeouf durante protesta contra Trump 

Según la policía, LaBeouf le quitó la bufanda a un hombre no identificado de 25 años afuera del Museum of the Moving Image en Queens, arañándole la cara. Además empujó al hombre, que se negó a recibir atención médica, agregó la policía.



LaBeouf ha pasado los primeros días de la presidencia de Donald Trump bailando y cantando "He will not divide us" ("Él no nos dividirá") frente a una cámara que emite en directo en el exterior del museo. La transmisión forma parte de un proyecto de arte colaborativo de LaBeouf y otras dos personas que pretenden emitir las 24 horas del día por los próximos cuatro años.



La cámara comenzó a emitir la mañana de la investidura, junto con un cibersitio que invita al público a acercarse y participar. LeBeouf ha sido una presencia frecuente, aunque no constante.



