Arropan en Morena a Miguel Barbosa

Esta respuesta se da luego de que la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, informara que, en próximos días, se reunirá con integrantes del partido para ver la posibilidad de destituir al legislador. Lo que hemos señalado es que esta decisión de nuestro coordinador, que hizo pública, lo que es claro es que no está representando la voz de nuestro partido”, aseguró la líder nacional del Sol Azteca.

Por su parte, la integrante del CEN de Morena, descartó que Miguel Barbosa haya presentado una intención por integrarse a su partido.

Ayer dio una muestra de congruencia política y ha hecho un trabajo serio al interior del PRD para evitar las alianzas con el PAN, entonces si él lo decide, será siempre muy bienvenido a nuestro partido”, dijo Polevnsky.

Aseguró que el senador quiere seguir defendiendo al PRD para que no termine siendo la "bisagra" de Acción Nacional. Yo platiqué con él y en ningún momento me planteó la posibilidad de venir a Morena, él quiere seguir defendiendo la posibilidad de rescatar al PRD ante la posibilidad de que ese partido termine siendo la bisagra del PAN”, dijo.



