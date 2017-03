Arsenal sufre otro revés, peligran puestos europeos AP

Los Gunners se mantuvieron en el quinto lugar, a cinco puntos del cuarto Liverpool que ocupa la última plaza de Champions. Sin embargo, podrían estar más lejos al finalizar 29na fecha en la que Liverpool enfrenta el domingo a Manchester City.



El sexto Manchester United le pisa los talones y puede desplazarlo del quinto lugar con una victoria el domingo ante Middlesbrough. Arsenal quedó a 19 puntos del puntero Chelsea, que se impuso 2-1 en su visita a Stoke.



La defensa de Arsenal volvió a ser su gran problema, al permitir un par de goles de cabeza de Craig Dawson en jugadas de tiros de esquina. Hal-Robson Kanu metió el otro gol de West Brom, mientras que el chileno Alexis Sánchez descontó por el equipo londinense.





Una avioneta sobrevoló el estadio de West Brom con una enorme pancarta con el mensaje "No más contrato Wenger fuera". En las gradas, hinchas también desplegaron pancartas con el mensaje "Wenger fuera", tras hartarse de la gestión del técnico francés que no gana el título de la liga Premier desde la campaña de 2003-04.



El contrato de Wenger expira al final de la temporada.



En el último mes, Arsenal fue eliminado por Bayern Munich en los octavos de final de la Liga de Campeones — con un humillante marcador global de 10-2— y apenas ganó dos partidos, ambos contra equipos de la quinta división en la Copa de la FA.



West Brom, por su parte, marcha octavo y llegó a 43 puntos, para mantener a flote sus esperanzas de clasificarse a la próxima Liga Europa.



En Stoke, Gary Cahill se reivindicó tras permitir un penal al marcar el gol del triunfo de Chelsea en los minutos finales.



El central inglés anotó a los 87 minutos y concretó la quinta victoria consecutiva de los Blues, que se despegaron a 13 unidades de su escolta inmediato Tottenham y parecen encaminados al título de la Premier.



El brasileño Willian abrió la cuenta por Chelsea con un tiro libre a los 13, y Jonathan Walters empató de penal a los 37, luego de una falta de Cahill.



En otros resultados, Everton aplastó 4-0 a Hull con un doblete de Romelu Lukaku y otro tanto del ecuatoriano Enner Valencia; el campeón Leicester City continuó con su resurrección tras el despido del técnico Claudio Ranieri e hiló su tercer triunfo, al vencer 3-2 a West Ham; Crystal Palace venció 1-0 a Watford; Bournemouth venció 2-0 a Swansea; y Sunderland y Burnley empataron sin goles.



