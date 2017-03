Arsenal y Manchester City avanzan a semis en Copa FA AP

Al cierre de una semana en la que fue aplastado 5-1 por Bayern Munich en la Liga de Campeones y seguidores del club pidieron la salida del técnico Arsene Wenger, Arsenal utilizó a todas sus estrellas para enfrentar a un club semiprofesional que juega en la quinta división del fútbol inglés.



Lincoln es el primer equipo semiprofesional que alcanza los cuartos de final de la Copa de la FA en los últimos 103 años.



Theo Walcott finalmente puso en ventaja a Arsenal en los descuentos del primer tiempo, y Alexis Sánchez, Olivier Giroud, Aaron Ramsey un autogol sentenciaron el resultado en uno de los duelos más desiguales en la historia reciente del torneo.



El triunfo es un pequeño bálsamo para Wenger, duramente criticado tras la eliminación en los octavos de final de Champions por un marcador global de 10-2.



"Estábamos un poco nerviosos, porque la confianza disminuye cuando no consigues buenos resultados", admitió Wenger. "No quería apostar hoy, sabía que este era un triunfo muy importante".



"Fue un partido difícil, ellos eliminaron a Ipswich, Brighton y Burnley. Tienen un estilo de juego directo, pero tienen claro lo que quieren hacer, y lo hacen muy bien".



Los cerca de 9.000 seguidores de Lincoln acapararon la atención en el estadio Emirates, a donde llegaron tras superar a Burnley de la liga Premier y otros dos equipos de la segunda división.



Lincoln incluso estuvo cerca de anotar a los 28, cuando un remate de Nathan Arnold fue desviado con una buena atajada de Petr Cech. Después de varias llegadas peligrosas, Arsenal tuvo algo de suerte para abrir la cuenta, cuando Walcott definió un balón que rebotó varias veces en el área.



Por su parte, el argentino Sergio Agüero anotó su sexto gol en los cinco últimos partidos y Manchester City se clasificó a las semifinales con un triunfo 2-0 sobre Middlesbrough.



Agüero marcó a los 67 minutos con un centro de Leroy Sane. David Silva abrió la cuenta a los tres minutos con una asistencia del argentino Pablo Zabaleta.



Tottenham juega el domingo contra Millwall, de la tercera división, y Chelsea choca con Manchester United el lunes en las otras series por los cuartos de final.



