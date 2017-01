Arturo Nahle asignó obras a su hijo sin licitación Redacción

El beneficiario de esas obras fue su hijo Arturo Nahle Pascual, quien creó un desastre en las tres obras, no las pudo entregar y fue necesario contratar otras constructoras que las terminaran, con los consecuentes sobrecostos que significaron.



La intervención del entonces procurador Nahle García fue definitiva en favor de su hijo Arturo, quien a través de su “constructora” Bocettos Arquitectos, S.A. de C.V se benefició del nepotismo constructor de su padre.



La historia indica que la obra del Servicio Médico Forense la ganó Martín Ocampo, a quien Nahle, el procurador, se dedicó a hostigar y hasta a insultar personalmente, hasta que logró que se retirara y entonces le dio la obra a su hijo.



Nahle Pascual nunca estaba en la obra. Se hacía cargo un arquitecto Noel y el representante legal de Bocettos Arquitectos era Rubén Ledezma Somohano. Todos, jóvenes sin ninguna experiencia y con más deseos de diversión y pachangas que de trabajar.



Pero tenían el dinero fácil que manaba de la influencia del procurador Nahle García.

La obra fue un desastre. El “junior”, como se referían a Nahle Pascual, traía apenas cinco o seis trabajadores, pero sí cambió el diseño original y metió otros materiales.



Luego de cuando menos un año de atraso y de que era evidente que Nahle Pascual jamás terminaría, se contrató a Victoriano Maldonado, para la obra civil y a Gilberto Rivas para lo eléctrico.

Encontraron un desastre: no existía instalación eléctrica y hubo que cortar todas las paredes para hacerla; no había fosa séptica ni conexión al drenaje y no existía instalación hidráulica para las aguas rojas y fue necesario reemplazar todo el piso; el junior adquirió un refrigerador, pero como no tenía donde meterlo lo dejó en manos del proveedor que luego se negó a entregar el equipo.

Algo similar sucedió con la otra obra que el entonces procurador Nahle asignó a su hijo: el Centro de Justicia para Mujeres. Ahí se metió Mara Muñoz y finalmente logró que le quitaran la obra a Nahle Pascual y se la dieran para terminarla a quien en ese momento era el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción.

En el caso del edificio de la Policía Ministerial, se lo quitaron a Nahle Pascual antes de que siquiera iniciara y otra empresa fue la encargada de construirlo.

Hoy Nahle García es magistrado del Tribunal Superior de Justicia que en su momento aspiró a presidir; su hijo, Nahle Pascual desapareció de Zacatecas y los edificios que su padre le asignó para que construyera fueron terminados por otras empresas.



