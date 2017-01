Asegura Enrique Ochoa que México no pagará un solo ladrillo Redacción

El dirigente partidista reiteró su rechazo a la pretensión de construir y financiar un muro que divida a México de Estados Unidos.



Sostuvo que por el contrario, es prioritario el fortalecimiento de los puentes de entendimiento entre ambas naciones, en beneficio de sus pueblos.



Ochoa Reza convocó a la construcción de acuerdos entre todos los partidos políticos, para enfrentar de manera responsable, pacífica y constructiva los retos derivados del inicio de una nueva relación bilateral.



“Es inadmisible la idea de construir un muro entre los dos países. Que quede claro: México no pagará un solo ladrillo de este absurdo muro. Lo que se requiere en este momento es la edificación de más puentes de comunicación e integración.



“Los mexicanos siempre hemos sido respetuosos de la soberanía de las demás naciones, pero exigimos lo mismo de ellas. Los intereses de nuestro país y el respeto a los derechos de los connacionales, están primero”, puntualizó.



Ochoa Reza consideró que en la nueva relación con Estados Unidos y su presidente Donald Trump, México debe mantener un trato digno, entre iguales y con la frente en alto.



Recordó que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto ha sido categórico en rechazar la construcción y el pago de un muro en la frontera con Estados Unidos, y el PRI respalda con firmeza esta decisión.



“La redefinición de nuestra relación bilateral con Norteamérica se sustentará en el diálogo, la negociación, la responsabilidad y la defensa de la soberanía, pero nunca en la imposición.



“En el PRI impulsamos una visión constructiva, propositiva y de cooperación en la integración con Estados Unidos. Trabajamos por una frontera que nos una y no que nos divida, y en esta labor seremos inflexibles en defender los derechos de los mexicanos”, remarcó.



El PRI actuará con determinación y confianza para defender los intereses de las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos. Estamos seguros que unidos y con dignidad, tendremos éxito en resolver los retos y aprovechar las oportunidades que nos llegan del exterior, en beneficio de nuestra nación, dijo.



