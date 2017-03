Asegura Haro que sí lespagará a los proveedores Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Refirió que hace una revisión exhaustiva en los expedientes porque recibieron trámites sin soporte en los documentos.



Ejemplificó que les cobraron una camioneta de lujo por parte de una distribuidora de automóviles, cuando la administración no recibió dicho vehículo y la determinación de la austeridad que inició en su gestión no comulga con la compra.



El primer edil consideró que el conflicto que se creó con regidores de oposición por el rechazo de la aprobación del pago a proveedores por más de 8 millones 600 mil pesos, correspondió a un malentendido.



Explicó que de acuerdo con las nuevas reglamentaciones, tiene hasta el 31 de marzo para cumplir con estos compromisos pendientes, siempre y cuando justifiquen el servicio que se recibió en su momento.



Haro de la Torre negó que la asignación de presupuesto del Fondo 4 para el pago de pasivos afecte el ejercicio de acciones de gobierno, pues el recurso que se planteó corresponde al 2016.



Afirmó que del recurso de este fondo en 2017 no se afectará ni con el pago del anticipo de participaciones que se adquirió en diciembre pasado.



Confió en que el tema se acordará con los regidores, pues hay interés de que el proceso se lleve a cabo con transparencia.



Preocupa deuda institucional

El presidente municipal dijo que una parte importante del adeudo que recibió el municipio, que se estima en 153 millones de pesos, corresponde a deudas con instituciones.



Por ejemplo, recibió una deuda de 25 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bajo gestiones con la diputada federal Claudia Anaya, obtuvo una disminución a 20 millones de pesos.



Además del adeudo del Impuesto sobre la Renta que se dejó de pagar desde junio y asciende a 13 millones de pesos, aproximadamente. También se tiene un adeudo con el Instituto se Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), por 18 millones de pesos.



Haro de la Torre dijo que tiene negociaciones con autoridades de las instituciones, a excepción del Sistema de Administración Tributaria, a fin de cumplir con las obligaciones.



Respeto

Acerca de las manifestaciones que han realizado integrantes del Sindicato Minero Metalúrgico El Frente, el alcalde expresó que se mantiene respetuoso de su presencia siempre y cuando se conduzcan con tranquilidad y sin afectar a terceros.



Lamentó los desacuerdos que se vivieron en la conmemoración del Día de la Bandera y los daños que se presentaron a las oficinas de Atención Ciudadana de Gobierno del estado en el municipio.



Sin embargo, en este caso, aseguró que sería cobarde señalar a un culpable en tanto que las autoridades competentes no emiten algún resolutivo.



Haro de la Torre expuso que el municipio no tiene alcances en la implementación del impuesto ecológico, pero sí se vería beneficiado con la aplicación de recursos que se recauden de este.



Aseguró que tendrá en próximos días un acercamiento con el líder sindical Carlos Pavón, con quien mantiene comunicación constantemente a fin de conciliar la postura de los mineros.



El primer edil insistió en que es respetuoso de la postura de la empresa minera, del sindicato y del gobierno estatal.



Recorte de la Sedatu

Luego de que el municipio fue notificado de que no se invertirán 7 millones de pesos en pavimentaciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el presidente municipal dijo que tiene conocimiento de la asignación de poco más de un millón 500 mil pesos.



Expuso que el recorte obedeció a una situación nacional y descartó que sea por la denuncia que se realizó en meses pasados por la presunta presión para la asignación de obras del Fondo Minero.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- El alcalde José Haro de la Torre afirmó que no es tapadera de nadie y expresó que este mes terminará el pago a proveedores pendientes.Refirió que hace una revisión exhaustiva en los expedientes porque recibieron trámites sin soporte en los documentos.Ejemplificó que les cobraron una camioneta de lujo por parte de una distribuidora de automóviles, cuando la administración no recibió dicho vehículo y la determinación de la austeridad que inició en su gestión no comulga con la compra.El primer edil consideró que el conflicto que se creó con regidores de oposición por el rechazo de la aprobación del pago a proveedores por más de 8 millones 600 mil pesos, correspondió a un malentendido.Explicó que de acuerdo con las nuevas reglamentaciones, tiene hasta el 31 de marzo para cumplir con estos compromisos pendientes, siempre y cuando justifiquen el servicio que se recibió en su momento.Haro de la Torre negó que la asignación de presupuesto del Fondo 4 para el pago de pasivos afecte el ejercicio de acciones de gobierno, pues el recurso que se planteó corresponde al 2016.Afirmó que del recurso de este fondo en 2017 no se afectará ni con el pago del anticipo de participaciones que se adquirió en diciembre pasado.Confió en que el tema se acordará con los regidores, pues hay interés de que el proceso se lleve a cabo con transparencia.El presidente municipal dijo que una parte importante del adeudo que recibió el municipio, que se estima en 153 millones de pesos, corresponde a deudas con instituciones.Por ejemplo, recibió una deuda de 25 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bajo gestiones con la diputada federal Claudia Anaya, obtuvo una disminución a 20 millones de pesos.Además del adeudo del Impuesto sobre la Renta que se dejó de pagar desde junio y asciende a 13 millones de pesos, aproximadamente. También se tiene un adeudo con el Instituto se Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), por 18 millones de pesos.Haro de la Torre dijo que tiene negociaciones con autoridades de las instituciones, a excepción del Sistema de Administración Tributaria, a fin de cumplir con las obligaciones.Acerca de las manifestaciones que han realizado integrantes del Sindicato Minero Metalúrgico El Frente, el alcalde expresó que se mantiene respetuoso de su presencia siempre y cuando se conduzcan con tranquilidad y sin afectar a terceros.Lamentó los desacuerdos que se vivieron en la conmemoración del Día de la Bandera y los daños que se presentaron a las oficinas de Atención Ciudadana de Gobierno del estado en el municipio.Sin embargo, en este caso, aseguró que sería cobarde señalar a un culpable en tanto que las autoridades competentes no emiten algún resolutivo.Haro de la Torre expuso que el municipio no tiene alcances en la implementación del impuesto ecológico, pero sí se vería beneficiado con la aplicación de recursos que se recauden de este.Aseguró que tendrá en próximos días un acercamiento con el líder sindical Carlos Pavón, con quien mantiene comunicación constantemente a fin de conciliar la postura de los mineros.El primer edil insistió en que es respetuoso de la postura de la empresa minera, del sindicato y del gobierno estatal.Luego de que el municipio fue notificado de que no se invertirán 7 millones de pesos en pavimentaciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el presidente municipal dijo que tiene conocimiento de la asignación de poco más de un millón 500 mil pesos.Expuso que el recorte obedeció a una situación nacional y descartó que sea por la denuncia que se realizó en meses pasados por la presunta presión para la asignación de obras del Fondo Minero. Agregar a favoritos pepe haro

proveedores

pago

respeto

mineros

sedatu

recorte

deuda