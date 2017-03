Asegura Nuño que existe cupo para dreamers Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: De acuerdo con los cálculos del secretario hay espacio de sobra



En entrevista, el funcionario federal adelantó: “el sistema educativo tiene capacidad para absorber a los mexicanos que eventualmente regresen”.



Si ustedes toman las cifras en números redondos, agregó, fueron 200 mil los mexicanos que fueron repatriados a nuestro país, de esos 200 mil, únicamente dos mil tenían estudios universitarios no terminados.

“No estamos hablando de una sola universidad o de dos sino que eventualmente se pueden distribuir en muchas universidades, o sea que de mantenerse la misma tendencia del año pasado hay capacidad de sobra porque dos mil estudiantes se pueden absorber sin ningún problema”, aseguró.

Añadió que el reto son los jóvenes que no han concluido su educación básica. Por lo que dentro del programa “Somos México” se desarrolla un plan de trabajo con el INEA, para recibir a estos estudiantes, cuyo número podría ascender a 100 mil.



Situación por la cual, se establecerán módulos de atención en los 120 municipios, que podrían recibir el mayor número de jóvenes repatriados con el objetivo de apoyarlos.

“De los que regresaron el año pasado, 100 mil no habían terminado la secundaria o no habían terminado la primaria y califican para que el INEA los pueda apoyar y que puedan concluir la primaria y secundaria”, explicó Nuño Mayer.

Al concluir una visita a la escuela primaria “Francisco Giner de los Ríos”, en la Ciudad de México, Aurelio Nuño adelantó que el lunes se presentará el nuevo modelo educativo en Palacio Nacional con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.



El documento que se presentará la semana próxima, será implementado para el ciclo escolar 2018-2019 y contará ya con un cronograma para poner en marcha los objetivos de este nuevo modelo de educación para el todo el país.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló que el sistema educativo mexicano tiene la capacidad de integrar a los jóvenes universitarios que sean deportados de Estados Unidos a México, aun cuando el número se triplique con respecto de los dos mil estudiantes que fueron repatriados el año pasado.En entrevista, el funcionario federal adelantó: “el sistema educativo tiene capacidad para absorber a los mexicanos que eventualmente regresen”.Si ustedes toman las cifras en números redondos, agregó, fueron 200 mil los mexicanos que fueron repatriados a nuestro país, de esos 200 mil, únicamente dos mil tenían estudios universitarios no terminados.Añadió que el reto son los jóvenes que no han concluido su educación básica. Por lo que dentro del programa “Somos México” se desarrolla un plan de trabajo con el INEA, para recibir a estos estudiantes, cuyo número podría ascender a 100 mil.Situación por la cual, se establecerán módulos de atención en los 120 municipios, que podrían recibir el mayor número de jóvenes repatriados con el objetivo de apoyarlos.Al concluir una visita a la escuela primaria “Francisco Giner de los Ríos”, en la Ciudad de México, Aurelio Nuño adelantó que el lunes se presentará el nuevo modelo educativo en Palacio Nacional con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.El documento que se presentará la semana próxima, será implementado para el ciclo escolar 2018-2019 y contará ya con un cronograma para poner en marcha los objetivos de este nuevo modelo de educación para el todo el país. Agregar a favoritos aurelio nuño mayer

sep

dreamers

méxico