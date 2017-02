Asegura Profepa cinco pieles de jaguar y una de ocelote Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Inspectores Federales de la Delegación de la Profepa en la entidad realizaron una inspección a un establecimiento ubicado en la Carretera Valladolid – Tizimín, en el municipio de Valladolid, constatando la exhibición y venta al público de partes de vida silvestre, sin que el inspeccionado acreditara la legal procedencia de los mismos.



Los bienes asegurados se tratan de cinco pieles de jaguar (panthera onca) y de una piel de ocelote (leopardus pardalis); ambas se encuentran listadas en la categoría de especies en Peligro de Extinción (P), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.



Por lo que al no demostrarse la legal procedencia de las pieles encontradas en el establecimiento antes mencionado, esta Procuraduría determinó el aseguramiento precautorio, lo anterior con fundamento en el artículo 119 fracción I de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).



La LGVS establece que poseer ejemplares, partes y derivados de vida silvestre sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia, constituye una infracción que puede ser sancionada con el equivalente de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización.



El artículo 420, fracción cuarta, del Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre es un delito que se castiga con pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días de multa, ade3 tres años de prisión y multa de hasta mil días cuando las conductas descritas se realicen con fines comerciales, según informó un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx YUCATÁN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria cinco pieles de jaguar y una de ocelote en un establecimiento del parador turístico ubicado en Valladolid, Yucatán, por no acreditar la legal procedencia de dichas partes de vida silvestre.Inspectores Federales de la Delegación de la Profepa en la entidad realizaron una inspección a un establecimiento ubicado en la Carretera Valladolid – Tizimín, en el municipio de Valladolid, constatando la exhibición y venta al público de partes de vida silvestre, sin que el inspeccionado acreditara la legal procedencia de los mismos.Los bienes asegurados se tratan de cinco pieles de jaguar (panthera onca) y de una piel de ocelote (leopardus pardalis); ambas se encuentran listadas en la categoría de especies en Peligro de Extinción (P), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.Por lo que al no demostrarse la legal procedencia de las pieles encontradas en el establecimiento antes mencionado, esta Procuraduría determinó el aseguramiento precautorio, lo anterior con fundamento en el artículo 119 fracción I de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).La LGVS establece que poseer ejemplares, partes y derivados de vida silvestre sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia, constituye una infracción que puede ser sancionada con el equivalente de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización.El artículo 420, fracción cuarta, del Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre es un delito que se castiga con pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días de multa, ade3 tres años de prisión y multa de hasta mil días cuando las conductas descritas se realicen con fines comerciales, según informó un comunicado. Agregar a favoritos profepa

pieles

peligro de extinción

animales