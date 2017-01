Asegurado, el sueldo de los maestros: Gema Mercado Silvia Vanegas

Pese a que las prestaciones y salarios quedaron cubiertos, la secretaria mostró preocupación por algunos pasivos que se acumularon en algunas instituciones pero, insistió en que el pago regular de prestaciones y salarios está cubierto.



En otro tema, con respecto a los maestros que están comisionados expresó que se cuenta con muchos maestros en esta situación, pero que es una cuestión cultural el llamar a los docentes para ocupar cargos públicos: “Si nosotros suspendiéramos a todos los comisionados, se paralizaría el servicio educativo”.



Agregó que están en pláticas con la federación para poder informar la cantidad exacta de maestros que están ejerciendo funciones de autoridad.



Comentó que, en promedio, son 250 los maestros que no están en su salón y que ocupan cargos públicos.

Mercado Sánchez adelantó que ya se está platicando con ellos pues si en el momento de la evaluación, la cual está por llegar, son convocados y no se encuentran en sus aulas puede ocurrir una cancelación de su pago.



