Aseguran 25 kilos de pirotecnia en Río Grande Francisco Monsivais

RÍO GRANDE.- Protección Civil del municipio aseguró 25 kilos de pirotecnia.



Esto, tras operativos que se llevaron a cabo en fechas recientes, y que fueron asegurados a establecimientos que no cuentan con el permiso explícito de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Dionicio Álvarez, subcoordinador y teniente operativo de Protección Civil, informó que en días pasados se hizo un decomiso de artefactos explosivos o de pirotecnia en diferentes puntos de la ciudad y en comunidades del municipio.



Agregó que dentro de lo asegurado se encontró artefactos demasiado peligrosos debido al tamaño, lo que puede provocar severos daños físicos a quien los manipule.



Asimismo, señaló que se continuará con este tipo de operativos debido a que los comerciantes realizan esta actividad sin importarle quien los adquiera ya que lo único que pretenden es obtener la ganancia por la venta de estos artefactos explosivos.



​Agregó que es muy común ver en las calles a menores de edad, manipulando este tipo de pirotecnia sin la supervisión de un adulto, lo que pude provocar accidentes en donde un menor e incluso un adulto puedan perder no solo alguna extremidad sino la vida misma.



río grande

pirotecnia

protección civil