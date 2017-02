Aseguran que el dictamen de incapacidades no afecta al trabajador Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



“En ningún momento se tocó el artículo 491 de la Ley Federal del Trabajo ni el artículo 58 de la Ley del Seguro Social, donde establecen las prestaciones económicas por incapacidad laboral”, aseguró.



Detalló que la reforma aprobada en San Lázaro a la Ley Federal del Trabajo en materia de Tablas de Enfermedades de Trabajo y Valuación de Incapacidades Permanentes, establece un mecanismo definido que sólo actualiza la Tabla de Enfermedades y Valuación de las Incapacidades Permanentes contempladas en la Ley.



Esta iniciativa, refirió, permitirá que una vez que los senadores la hayan analizado y aprobado, las Tablas puedan ser modificadas por el Poder Ejecutivo a partir de las recomendaciones de expertos que conformarán la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”.



El diputado insistió en que en ningún momento se aprobó una ley que dañe al trabajador, sino que esta reforma beneficia a los trabajares porque las Tablas de Enfermedades eran obsoletas, pues no se habían modificado desde 1970 y a partir de que la reforma se apruebe, la tabla en comento se actualizará conforme los avances de la medicina.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Francisco Escobedo, diputado federal, aseguró que el dictamen que aprobaron sobre incapacidades por accidentes laborales no implica reducción alguna en el monto de las prestaciones.“En ningún momento se tocó el artículo 491 de la Ley Federal del Trabajo ni el artículo 58 de la Ley del Seguro Social, donde establecen las prestaciones económicas por incapacidad laboral”, aseguró.Detalló que la reforma aprobada en San Lázaro a la Ley Federal del Trabajo en materia de Tablas de Enfermedades de Trabajo y Valuación de Incapacidades Permanentes, establece un mecanismo definido que sólo actualiza la Tabla de Enfermedades y Valuación de las Incapacidades Permanentes contempladas en la Ley.Esta iniciativa, refirió, permitirá que una vez que los senadores la hayan analizado y aprobado, las Tablas puedan ser modificadas por el Poder Ejecutivo a partir de las recomendaciones de expertos que conformarán la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”.El diputado insistió en que en ningún momento se aprobó una ley que dañe al trabajador, sino que esta reforma beneficia a los trabajares porque las Tablas de Enfermedades eran obsoletas, pues no se habían modificado desde 1970 y a partir de que la reforma se apruebe, la tabla en comento se actualizará conforme los avances de la medicina. Agregar a favoritos francisco escobedo villegas

diputados federales

dictamen

zacatecas