Asesinan a uno en Fresnillo  

Pasaban de las 6 de la tarde cuando civiles armados circulaban por la calle Río Chapala así como Río Pánuco de la colonia mencionada y dispararon contra un automóvil.



Para no ser víctimas de una bala perdida, algunos testigos así como vecinos cercanos donde ocurrió la agresión, se escondieron en sus domicilios.



Con varios impactos de bala terminó un automóvil de la marca Chevrolet, Chevy, blanco, con placas ZDE-125-C de Zacatecas, mismo que tenía unas calcomanías de la empresa de televisión de paga Sky.

En dicha unidad motriz viajaban dos hombres, uno de 27 años, con domicilio en la colonia Lienzo Charro, quien presentó en la pierna derecha y otro en el antebrazo izquierdo, mientras que su acompañante de aproximadamente 35 años recibió varios impactos.



Al lugar se movilizaron los efectivos de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva (PEP) así como de la Policía Ministerial del Estado (PME).



Para que le brindaran los primeros auxilios, se movilizaron los socorristas de la policía así como de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza).



Ambos lesionados fueron trasladados al Hospital General (HG) para su valoración médica, minutos después, autoridades de seguridad informaron que el hombre que tenía unos 35 años había muerto.

Personal de Servicios Periciales se movilizaron al lugar para efectuar el levantamiento de los indicios y realizar la investigación.



