Asesor de Trump pidió a FBI que refutara reporte sobre Rusia

Priebus hizo su petición el 15 de febrero al director James Comey y el subdirector Andrew McCabe, en momentos en que la Casa Blanca intentaba desacreditar un informe del diario The New York Times sobre conversaciones telefónicas entre agentes de inteligencia rusos y colaboradores de la campaña presidencial de Trump.



Hasta el viernes el FBI no había realizado declaraciones públicas sobre la veracidad del informe ni había indicios de que tuviera la intención de hacerlo a pesar del pedido de la Casa Blanca.



Funcionarios de la Casa Blanca solo aceptaron hablar del asunto bajo la condición de anonimato. Dos horas después, Trump criticó los informes periodísticos basados en fuentes anónimas, al declarar ante una conferencia de conservadores que "no se debe permitir (a los periodistas) usar fuentes a menos que incluyan el nombre de alguien".



Las fuentes de la Casa Blanca dijeron que el FBI fue el primero en expresar reservas sobre la información del Times, pero que dijo a Priebus que la agencia no podía pronunciarse públicamente sobre el asunto. Según las fuentes, McCabe y Comey autorizaron a Priebus a desacreditar la historia públicamente, algo que el FBI no ha confirmado.



La presidenta del bloque demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, acusó a Priebus de cometer "un atropello indignante de la independencia del FBI". Pidió al inspector general del Departamento de Justicia, del cual depende el FBI, que investigue todas las conversaciones que han mantenido Priebus y otros funcionarios de la Casa Blanca con el FBI sobre investigaciones en curso.



Un documento interno de 2009 del entonces secretario de Justicia Eric Holder indicó que el Departamento de Justicia debe asesorar a la Casa Blanca sobre pesquisas civiles o penales abiertas "solo cuando sea importante para el ejercicio de los deberes del presidente y apropiado desde el punto de vista de la aplicación de la ley".



Cuando deban producirse esas comunicaciones, añadió el memorando, deben participar únicamente los miembros de más alto rango de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia.



Horas antes el viernes, Trump acusó al FBI de ser "totalmente incapaz de detener a los 'filtradores' de seguridad inicial que han infiltrado a nuestro gobierno durante mucho tiempo".



"Ni siquiera son capaces de encontrar los filtradores dentro del propio FBI. Entregan a la prensa información confidencial que podría tener consecuencias funestas para EEUU. ENCONTRAR AHORA", TUITEÓ el presidente.



