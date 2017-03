ASF acredita desvíos de cuatro exgobernadores Excélsior

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó que en 2015, en la recta final de su gobierno, hubo desvíos del erario federal en salud, educación, infraestructura y seguridad. Y pese a que la ASF ya antes había alertado de las anomalías, el gobierno federal no hizo nada por detenerlas.



HUELLAS DE DUARTE



La ASF sigue acreditando los desfalcos del gobierno de Javier Duarte. El rubro de salud, cuestionado actualmente, es uno de los de mayores descalabros por subejercicios, daños al erario, compra de medicinas a sobreprecio y sin comprobación de recursos.



Se señala, por ejemplo, probable daño por cuatro millones 909 mil 827 pesos por la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia y medicinas no consideradas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, como consta en el Informe de la Cuenta Pública 2015.



Entre las irregularidades más comunes está la falta de depósito de los recursos a las cuentas originales. El gobierno de Duarte transfirió recursos a otras cuentas, algunas ni siquiera se sabe cuáles son.



Otra irregularidad se dio con el Seguro Popular, que considera un posible daño al erario por 518 millones 658 mil 367 pesos por subejercicio del dinero de 2015 no devengado al 30 de junio de 2016.



El gobierno del prófugo Javier Duarte ocupa el primer lugar en la lista de denuncias ante la PGR por la ASF, y el primer lugar en la Cuenta Pública 2015 por daño al erario por siete mil 75.9 mdp.



ANOMALÍA DEPORTIVA



Llama la atención uno de los últimos contratos del gobierno de Guillermo Padrés en Sonora, donde la ASF detectó irregularidades. El Órgano de Fiscalización Superior recalcó que para la supervisión de la remodelación del estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo, Padrés, por conducto de la Comisión del Deporte, asignó un contrato por un millón 866 mil 200 pesos, pero el monto máximo era de 233 mil pesos.



Pidió por ello realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo.



El actual gobierno ha dado fe de la falta de documentación para acreditar los gastos del gobierno de Padrés.



Debido a que el gobierno del panista hoy preso determinó como opcional la entrega de documentación distinta a la parte técnica y económica de la remodelación, se desconoce si cada contratista cumplió con sus obligaciones y responsabilidades.



INSEGURIDAD EN NL



En 2015, el último año del gobierno de Rodrigo Medina, acusado de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición, hubo un presunto daño al erario por 93 millones 276 mil 400 pesos sólo en el rubro de seguridad pública.



De acuerdo con la ASF, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal presentó en 2015 un posible daño al erario por 88 millones 410 mil 600 pesos, por falta de aplicación de recursos y pagos de capacitaciones a policías.



En los Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Mando Policial hay un perjuicio por mil millones seis mil 800 pesos, derivado de penalidades no cobradas a proveedores, entre otros.



DAÑOS EN OBRAS



Roberto Borge tiene señalamientos por peculado y enriquecimiento ilícito. Según el informe de la ASF, en la Cuenta Pública 2015, el rubro de infraestructura presenta los mayores daños a la hacienda pública federal por 116 millones 217 mil pesos.



En la recta final de su gobierno no se aplicaron los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que dañó el erario federal por 71 millones 156 mil 400 pesos.



Además de acusaciones de despojo, se suman daños por 34 millones 112 mil 600 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y de 10 millones 948 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sin acreditar.







INVESTIGADOS En Veracruz la corrupción se ha señalado, por ejemplo, en la adquisición de medicamentos a sobreprecio, los que ni siquiera están en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

En Sonora se acusa que hubo contratos sin reglas claras y con pagos hasta 700% arriba del tope establecido en el Presupuesto.

En Nuevo León se detectaron pagos no autorizados para la presunta capacitación de policías, y en Quintana Roo se han denunciado obras fantasma.

Javier Duarte es prófugo de la justicia; Guillermo Padrés está en la cárcel; Rodrigo Medina se amparó para no ser detenido y Roberto Borge está bajo investigación.



