Asignaron obra sin techo financiero: González 

El contralor municipal Alejandro González Cosío explicó que parte del Programa Municipal de Obra del ejercicio fiscal 2016 se asignó a contratistas sin que el municipio tuviera dinero para pagarles.



Expuso que está situación está por solventarse en este año con la reasignación de los recursos económicos del Fondo 4, al igual que el pago a proveedores.



El funcionario municipal refirió que esta situación se presentó en obras de drenaje y líneas de agua potable que el municipio contrató para la cabecera y algunas localidades.



Será esta administración la que lleve a cabo los pagos a los contratistas que reclaman sus pagos desde hace meses.



González Cosío dijo que esta es una de las observaciones que se aplicaron a la cuenta pública 2016, luego de que fue evidente que el presupuesto de egresos no se empató con los ingresos que tuvo la administración hasta septiembre del año pasado.



Sin embargo, refirió que el cabildo no tiene facultades para ser quienes emitan un pliego de observaciones a la aplicación de los recursos del año pasado.



Después de que la cuenta pública se aprobó para su entrega, expresó que ésta se entregó a la Legislatura con algunas reservas correspondientes a la falta de informes de Obra Pública.



