Asistente de Trump se burla del bajo rating del Oscar

Compartir: Liga Compartir: Dan Scavino Jr. festeja la peor caída en audiencia en EU de los premios de cine en casi una década, con el debutante animador Jimmy Kimmel, al apenas llegar a 32.9 millones de espectadores



"Los ratings de los premios Oscar alcanzaron los 32.9 millones. La transmisión menos vista desde 2008”, escribió Scavino Jr. mientras ponía un GIF de Jimmy Kimmel diciendo "Me culpo por lo ocurrido".



Oscars ratings averaged 32.9 million.



The least-viewed broadcast since 2008. pic.twitter.com/c29DJIBx2T — Dan Scavino Jr. (@DanScavino) 27 de febrero de 2017 ​

Los premios de la Academia de Hollywood, conducidos por primera vez porJimmy Kimmel, apenas alcanzaron los 32.9 millones de espectadores en la Unión Amwericana.



Esta es la cifra más baja desde 2008, cuando fueron conducidos por el presentador John Stewart.



Scavino Jr. es un cuarentañero leal a Trump, que empezó con él en la década de los 90 siendo su caddie de golf y ahora es el encargado de escribir los mensajes presidenciales y repicar los reales.



asistente

burla

premios oscar

rating