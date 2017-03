Aspiración de Anaya a Presidencia no obstaculiza unidad en PAN: Zavala Excélsior

Compartir: Liga Compartir: La ex primera dama resaltó que pese a los anhelos electorales del dirigente del blanquiazul trabajarán unidos para apoyar a los aspirantes a las gubernaturas de Coahuila y el Edomex Es un jefe nacional que está buscando la candidatura, pero que eso no excluye para mí que vayamos todos unidos a trabajar y apoyar por Josefina Vázquez Mota, como gobernadora del Estado de México, y a Guillermo Anaya en su momento como gobernador de Coahuila, y por supuesto a Antonio Echavarría", recalcó.

Cuestionada sobre si su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, le hace labor de campaña, Margarita Zavala aseguró que este tipo de críticas se dan por ser cabeza en las encuestas. En el momento en el que yo estoy, como estoy arriba de las encuestas se genera una serie de críticas hacia mi persona y otras tendrán que ser inventadas. No me da miedo la guerra sucia, ni los ataques", enfatizó.

En otro orden de ideas, dijo que en el caso de llegar a la Presidencia no hará uso de la pensión de 200 mil pesos que por ley se les otorga a los jefes del Ejecutivo tras su mandato.



Margarita Zavala sostuvo un encuentro con el Consejo Nacional de Egresados del IPN.



