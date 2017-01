Atacan civiles armados a un hombre en Pánfilo Natera; hieren a otros dos en Ojocaliente Redacción

Versiones de testimonios indicaron que los autores del ataque, fueron civiles armados que llegaron presuntamente a bordo de dos vehículos para dispararle a su víctima, de entre 30 y 32 años; trascendió que, el occiso era el dueño del taller mecánico.



Al lugar arribaron los cuerpos de auxilio, quienes hallaron al hombre todavía con signos vitales y rápidamente lo subieron a una unidad médica para trasladarlo al Hospital General de la capital zacatecana, la cual fue escoltada por elementos del Ejercito Mexicano y de la Policía Ministerial del Estado (PME), sin embargó, en el trayecto perdió la vida.



Tras la agresión, el lugar de los hechos fue acordonado por las autoridades municipales y efectivos de la Policía Estatal del Estado (PEP), a espera de los Servicios Periciales, cuyo personal junto con los agentes ministeriales se que quedó a cargo del levantamiento de indicios para anexarlos a la carpeta de investigación.



Hieren a dos en Ojocaliente



Minutos antes de la agresión en Pánfilo Natera, se reportó otro hecho similar en la cabecera de Ojocaliente en el que dos hombres fueron heridos con arma de fuego, no obstante, según informaron fuentes de seguridad, lograron sobrevivir al ataque y fueron trasladados a un hospital de la capital del estado en calidad de estable.



El móvil de esta agresión así como la parte autora se desconocen, aunque trascendió que fue parte de un operativo para liberar a dos personas que estaban privadas de su libertad.



Momentos después la DSP de aquél municipio, informó que sujetos armados secuestraron la ambulancia en la que atendían a los heridos con todo y paramédicos; hasta ahora no se conoce el paradero de la misma.



redaccion@imagenzac.com.mx PÁNFILO NATERA.- Pasadas las 6 de la tarde de este viernes, en el entronque donde se ubica el acceso a esta cabecera, un hombre fue blanco de una agresión armada ocurrida afuera de un taller mecánico que está a un lado del Oxxo a pie de la carreta a San Luis Potosí.

