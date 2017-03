Atenderán escasez de agua en colonias Redacción

Se trata, en este caso, de las colonias La Victoria, Lomas del Calvario, Progreso, Villas de Guadalupe, Las Quintas y El Dorado, que enfrentan escasez de agua potable, así como otras irregulares, como la Luis Donaldo Colosio.



El director de la JIAPAZ, Víctor Rentería López, y el alcalde Enrique Flores Mendoza se reunieron y acordaron estrategias conjuntas más eficientes para la atención de las demandas ciudadanas, sobre todo de agua potable y reparación de calles.



La reunión se celebró luego de que habitantes de la colonia Victoria en la calle 5 de Mayo demandaran la regularización del suministro de agua.



Las autoridades admitieron que la red es muy vieja y no ha recibido mantenimiento general y que el problema seguirá si no se cambia por completo.



Al respecto, dijeron que para la renovación completa de la red general y tomas domiciliarias será necesaria la participación de JIAPAZ, las administraciones estatal y municipal y los propios vecinos.



Ante la llegada de la época de estiaje también acordaron atender con pipas a las colonias que no tienen agua debido a la baja presión de la red, por trabajos de la JIAPAZ, fugas o taponamientos.



De igual manera, otro de los acuerdos fue que la JIAPAZ realizará trabajos de reparación de tuberías y en este sentido, el ayuntamiento se comprometió a arreglar el pavimento.



Los equipos de trabajo de ambas autoridades continuarán atendiendo las demandas ciudadanas, como la JIAPAZ que recibe las quejas de fugas de agua, tomas clandestinas, baches o apoyo de pipas, a través del número 073.



