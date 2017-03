Atenderán procedimiento de la ASF por fraude en la UAZ Alejandro Castañeda

"La universidad firma diferentes convenios con diferentes instancias, desde organismos públicos hasta organismos privados y en el 98% se llevan a cabo, desde trabajos de investigación, si hay que delimitar que en muchos convenios el trabajo y los resultados están latentes", expresó.



Afirmó que en próximas fechas la UAZ subirá todos los convenios que tiene firmados para matizar las controversias que puedan surgir.



"Vamos a hacer una demostración de los trabajos que realizan los investigadoresen los diferentes rubros, le vamos a poner más atención a los convenios y vamos a revisar todo este tipo de resultados", apuntó.



Sobre la destitución del Guerrero Cifuentes, funcionario de la universidad involucrado, volvió a declarar que valorarán su caso y no quiso fijar una postura sobre si hubo desvío de recursos.



"La institución es de buena fé, entonces no todos los convenios van enfocados a ese tipo de trabajos que de manera natural estaban dando sus resultados uno habíamos tenido este tipo de situaciones y en ese sentido tendríamos que estar verificando el tratamiento de los convenios".



Por último negó que la Delegación Zacatecas de Sagarpa haya tenido un acercamiento con la universidad.



