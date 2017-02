Aterrorizan redadas a migrantes en Los Ángeles AP

Los fieles no sonreían como de costumbre en las misas dominicales. Miraban al piso. Muchos directamente no fueron a misa.



"Hay mucho miedo. Es más palpable. Se esparce. La gente está aterrorizada", dijo Morris, cuya iglesia de la congregación United Methodist se encuentra en un barrio mayormente hispano de Los Ángeles. "Estaban sentados, sin hablar del miedo".



Desde hace días que el temor y la confusión se han apoderado de las comunidades de inmigrantes sin permiso de residencia tras correrse la voz de que agentes federales estaban deteniendo a cientos de inmigrantes en todo el país. No estaba claro el alcance de esa campaña.



Defensores de los inmigrantes sin autorización y abogados de inmigración se afanaban por frenar el pánico y organizar seminarios y campañas a través de las redes sociales para informarle a la gente de sus derechos.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo que las detenciones eran de "rutina" y seguían los lineamientos que hubo durante el gobierno de Barack Obama de buscar a las personas con antecedentes penales o varias infracciones a las leyes de inmigración.



Trump se ufanó de la campaña en Twitter.



"Las medidas contra delincuentes ilegales cumplen mi promesa hecha durante la campaña" electoral, escribió el mandatario. "Estamos expulsando a pandilleros, traficantes de drogas y otros".



