Atiende el alcalde necesidades en escuela de la Ciénega

Acompañado por su esposa, Lorena Ortega Dávila y una comitiva de funcionarios que presenciaron el acto cívico en la escuela del lugar, escucharon las necesidades más apremiantes de la institución.



José Manuel Aguilera, director del plantel, reconoció la labor a favor de la educación está haciendo el gobierno municipal.



“Cuando trabajamos juntos las cosas salen bien”, destacó en su mensaje el munícipe, quien agregó que cuando cada quien trabaja por su lado no se sabe qué pueda pasar.



Afirmó que la educación requiere que se le invierta más, por ello dijo, estará trabajando de manera conjunta con el gobierno estatal a través de la región educativa para mejora de este sector.



JEREZ.- El alcalde, Fernando Enrique Uc Jacobo, acudió a la escuela primaria Leobardo C. Ruiz de la comunidad de Ciénega.

educación

ayuntamiento

fernando uc jacobo