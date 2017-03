Atiende Sanidad 50 quejas por animales de traspatio en la zona urbana Marcela Espino

De igual manera, se atienden quejas de vecinos en la zona rural porque los propietarios de los animales, no los tienen encerrados y se generan focos de infección en las calles.



Ofelia Estela Báez Padilla, jefe del Departamento de Sanidad, expuso que se realizaron 50 apercibimientos verbales a estas personas.



Sin embargo, las autoridades solo intervinieron en el 50% de los casos para retirar los animales, pues en el resto, los dueños optaron por llevárselos a otros sitios por su voluntad.



La funcionaria municipal dijo que aunque constantemente reciben quejas de este tipo, pocos vecinos son quienes continúan con el trámite por escrito para dar seguimiento al tema.



Las inconformidades ocurren normalmente por los malos olores que expiden los animales cuando no se tiene higiene con ellos.



Báez Padilla expuso que las colonias con más señalamientos son la Del Valle y Lienzo Charro, esta última por la presencia de caballos por la ubicación del lienzo.



Explicó que pese a que los cuidadores tienen a los equinos en buenas condiciones, persisten en mantenerlos en la mancha urbana cuando esto ya no es permitido.



Ejemplificó que en la comunidad San Juan de la Casimira, a petición del delegado, se solicitó una visita para apercibir a dos familias que no se hacen cargo de sus animales y éstos hacen destrozos en las calles.



La jefe de departamento insistió en que para dar continuidad a las quejas, es necesario que queden por escrito, aunque se mantienen como anónimas.



