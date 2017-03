Atienden 13 casos de secuestro; cuatro víctimas liberadas y cuatro asesinadas Noé Marín

Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), reconoció que aumentaron los secuestros en el estado.



“Sí tenemos una presencia importante de este delito; estamos fortaleciendo la Unidad Antisecuestros y la Unidad de inteligencia criminal que tiene la procuraduría”, aseguró el servidor público.



Comentó que se están fortaleciendo las diversas unidades de la PGJEZ para enfrentar el incremento de casos, ya que, “independientemente de que se eleven o no las cifras en el estado” trabajan constantemente para combatir y desarticular las bandas de secuestradores.



Explicó que de las 13 denuncias presentadas en enero y febrero, se logró liberar a cuatro víctimas, cuatro perdieron la vida en manos de los secuestradores y cinco están en proceso de investigación.



“En enero, tuvimos víctimas liberadas dos, fallecidos dos; en febrero, dos fallecidos también y dos liberados; los demás se mantienen todavía en proceso”, dijo.



Murillo Ruiseco agregó que “hay un grupo criminal de este delito que ha decidido ejecutar a las víctimas; no ha sido por fallas de la policía, sino porque ese grupo al final, al no verse descubierto decide privar de la vida a sus víctimas”.



Respecto a una banda de secuestradores que fue detenida, el procurador refirió que las unidades de inteligencia realizan investigaciones para ver si estuvieron involucrados en otros casos.



Agregó que la Procuraduría presentó una orden en contra un líder criminal, conocido como El Cutter, que fue detenido en Fresnillo, y que se logró vincularlo con diversos delitos de secuestro.



“Este personaje, además de sus actividades delictivas de otra índole, como jefe de un cartel, también, se dedicó en un momento a secuestrar”, dijo.



Ruiseco comentó que, aunque no hay un lugar en específico en Zacatecas, este tipo de delitos se presentan mayoritariamente en las zonas con mayor concentración poblacional como Fresnillo, Guadalupe y la capital.



En otro tema, el funcionario también comentó que tuvieron un seminario en el que el que el estado Israelí los invita a revisar tecnología y estrategias en materia de inteligencia, lo cual consideró que será de gran ayuda a las autoridades estatales.



