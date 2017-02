Atienden las 4 escuelas en las que detectaron prostitución Silvia Vanegas

Gema Mercado Sánchez, titular de la Seduzac, recordó que esta situación no es un tema generalizado, ya que se trata de casos muy específicos.



Este tipo de situaciones, refirió, son casos muy concretos como en aquellos que se detecta violencia o en los que jóvenes están involucrados con el crimen organizado.



La titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) explicó que los cuatro planteles ya se atienden con un protocolo que incluye un programa de convivencia escolar.



Refirió que este programa piloto es de carácter nacional e insistió en que no se debe generalizar este tipo de situaciones.



Además, la funcionaria estatal dijo que en estos planteles ya se constituyen los comités de participación ciudadana para que conozcan la situación y se tenga un programa de resolución integral.



Manifestó que las escuelas son una caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, como es la prostitución y la violencia, ya que son un reflejo de la sociedad.



“La atención mostros la hacemos desde una perspectiva institucional, no puede garantizar la solución por que es como que garantizáramos que a partir de las escuelas se puede resolver un problema de la comunidad”, expresó Mercado Sánchez.



Los señalamientos por casos de prostitución en los planteles fueron revelados anteriormente por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana Guadalupe Rivero Garza.



Esta funcionaria explicó que detectaron los casos mediante unos talleres de sensibilización que dieron en planteles de Fresnillo, Guadalupe y la capital.



La titular de la Semujer había explicado que las jóvenes habían sido incitadas por sus propios novios a ofrecer servicios sexuales durante los recreos.



Se reveló que incluso realizaban estas prácticas por “20 o 50 pesos”, lo que consideró muy alarmante.



