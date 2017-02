Atienden Pueblos Mágicos observaciones Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), Eduardo Yarto, afirmó que se atendieron todas las observaciones, para no perder ninguno de los nombramientos en la entidad.



Además, explicó que Genaro Codina ha sido uno de los municipios que ha mostrado su interés por formar parte de los Pueblos Mágicos, y la Secturz evaluará esta posibilidad para respaldar la propuesta.



Eduardo Yarto, secretario de Turismo, reconoció la inquietud que hay por parte del municipio para entrar en los nombramientos de Pueblos Mágicos.



“En Genaro Codina voy a estar el 10 de marzo con la idea de evaluar y saber exactamente que tienen para ser Pueblo Mágico”, explicó.



Así mismo comentó que los lineamientos para formar parte del programa de la Sectur son muy específicos y estrictos por lo que se valorara la propuesta de Genaro Codina.



Yarto apuntó que solo han recibido el acercamiento de Genaro Codina y Guadalupe para ser considerados pueblos mágicos.



“Ser Pueblo Mágico no es algo de la noche a la mañana y hay que cumplir con una serie de lineamientos muy estrictos, pero vamos a ver que tiene Genaro Codina”, finalizó.



estado@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La Secretaría de Turismo (Sectur) no ha emitido aún la resolución sobre las observaciones que se hicieron a cuatro de los cinco municipios Pueblos Mágicos en el estado, y que debieron subsanarse desde junio pasado.El titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), Eduardo Yarto, afirmó que se atendieron todas las observaciones, para no perder ninguno de los nombramientos en la entidad.Además, explicó que Genaro Codina ha sido uno de los municipios que ha mostrado su interés por formar parte de los Pueblos Mágicos, y la Secturz evaluará esta posibilidad para respaldar la propuesta.Eduardo Yarto, secretario de Turismo, reconoció la inquietud que hay por parte del municipio para entrar en los nombramientos de Pueblos Mágicos.“En Genaro Codina voy a estar el 10 de marzo con la idea de evaluar y saber exactamente que tienen para ser Pueblo Mágico”, explicó.Así mismo comentó que los lineamientos para formar parte del programa de la Sectur son muy específicos y estrictos por lo que se valorara la propuesta de Genaro Codina.Yarto apuntó que solo han recibido el acercamiento de Genaro Codina y Guadalupe para ser considerados pueblos mágicos.“Ser Pueblo Mágico no es algo de la noche a la mañana y hay que cumplir con una serie de lineamientos muy estrictos, pero vamos a ver que tiene Genaro Codina”, finalizó. Agregar a favoritos pueblos mágicos

observaciones

zacatecas

sectur