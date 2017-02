Atlas saca agónico empate 1-1 en visita a Puebla AP

Francisco Acuña aprovechó un rebote para adelantar al local a los 87 minutos, pero Barragán aprovechó una mala salida del portero argentino Christian Campestrini para decretar la igualdad a los 90.



Puebla, que esta semana fichó al paraguayo José Cardozo como su nuevo entrenador en relevo por el argentino Ricardo Valiño, sumó su tercer empate del torneo y alcanza tres puntos que lo colocan en el 17mo puesto entre los 18 equipos de la máxima categoría.



Los poblanos, que junto con Morelia y Veracruz luchan por no perder la categoría, son junto con el Querétaro los únicos dos equipos que no han ganado en la temporada.



Atlas alcanza siete unidades y es séptimo de la tabla.



