Atletas rusos han devuelto sólo una medalla de 23

La Federación rusa de atletismo (ARAF) dijo que se ha devuelto una sola medalla de las 23 a entregar por haber dado positivo en los nuevos análisis de muestras de los Juegos de 2008 y 2012.



El único que ha devuelto su medalla es Anton Kokorin, quien obtuvo el bronce en relevos de 4x400 metros en las Olimpiadas de 2008 en Beijing. Kokorin no dio positivo, pero la descalificación de su compañero Denis Alexeyev por consumo de un esteroide prohibido se extiende a todo el equipo.



En el intento de acelerar el proceso y ganar un poco de buena voluntad durante los procesos por dopaje, la federación rusa dijo que los atletas que no regresen las medallas no podrán competir en sus certámenes, ser miembros de los equipos nacionales ni presentarse en competencias internacionales como atletas neutrales.



La federación misma está suspendida de las competencias internacionales desde noviembre de 2015 debido al consumo generalizado de drogas. Dijo que su insistencia en la devolución de las medallas es parte de un proceso para convencer a la IAAF, el organismo rector del atletismo mundial, que Rusia merece el levantamiento de la sanción.



La federación dijo que emite "un recordatorio de que durante el proceso de reintegración existen algunos criterios que hasta el presente han sido ignorados por varias personas". Otra prioridad es devolver los premios en metálico que los consumidores de sustancias prohibidas han ganado en eventos no olímpicos, dijo la federación.



Es improbable que la medida tenga un efecto inmediato en la mayoría de los casos, ya que los atletas descalificados por dopaje probablemente afrontaban ya sanciones de dos años en competiciones deportivas.



Sin embargo, podría afectar a corredores de relevos que no dieron positivo en dopaje pero que fueron descalificados por el positivo de un compañero.



