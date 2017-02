Atlético va por la hazaña en la Copa del Rey AP

(AP) Atlético de Madrid deberá hacer algo que no ha logrado en más de una década si aspira a disputar la final de la Copa del Rey: vencer al Barcelona en el Camp Nou.



También necesita anotar al menos dos goles a fin de tener una oportunidad de revertir la derrota de 2-1 en el juego de ida en Madrid, algo que tampoco ha hecho en ocho años en ese estadio.



En caso de que el Atlético no logre ninguna de las dos hazañas el martes, se perderá la que habría sido su primera final de la Copa desde que se coronó en 2013, mientras que Barcelona se enfilaría a su tercer título consecutivo de ese torneo.



"Espero que sea un año más sin que gane", dijo el técnico del Barcelona, Luis Enrique, el lunes.



Barcelona puede avanzar a su cuarta final de la Copa del Rey consecutiva con un empate o incluso con una derrota de 1-0, y Luis Enrique cree que el equipo tiene una buena oportunidad.



"Necesitan ganar y marcar al menos dos goles; quizás es el día de ver un Atlético que arriesgue más", agregó. "Del Atlético he visto siempre buenas actuaciones, pero a veces ha estado más encerrado en su terreno de juego. Mañana podría cambiar esto por el resultado, que arriesguen más, que hagan más presión".



El técnico del Atlético, el argentino Diego Simeone, no reveló si su equipo modificará su táctica.



"Nos enfrentamos a un equipo poderoso, quizá el mejor del mundo", subrayó Simeone. "Seguro que está preparado para cualquier equipo que quiera presionar, para el contragolpe. Todo lo que se diga hoy no sirve, los hechos que ocurran mañana son los que van a valer".



La última vez que el Atlético metió dos dianas en el Camp Nou fue una derrota de 5-2 en la liga española en septiembre de 2009, con goles del uruguayo Diego Forlán y el argentino Sergio Agüero. La última victoria del club madridista en el Camp Nou fue en febrero de 2006, también en partido de la liga, con par de anotaciones de Fernando Torres.



Pese a la incapacidad del Atlético de ganar en Barcelona en cerca de 11 años, el equipo ha sido aguerrido en el Camp Nou. Un empate de 1-1 ahí en 2014 les aseguró el título de la liga por primera vez en casi dos décadas. Ambos equipos empataron por el mismo marcador en su primer choque en la liga esta temporada en el Camp Nou.



